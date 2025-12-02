На подушках часто остаются пятна от пота, а также от контакта с мокрыми или грязными волосами.

Как правило, люди принимают душ вечером, чтобы чистыми пойти спать. Однако это все равно не спасает от загрязнений на подушках и постельном белье, которые берутся словно из ниоткуда. Например, далеко не каждый знает, почему на подушке желтые пятна, хотя она защищена наволочкой.

Чаще всего загрязнения появляются из-за пота, который просачивается через ткань, или из-за того, что человек лег спать с влажными или жирными волосами.

Как отстирать желтые пятна от пота на подушке - далее в материале. Оказалось, что для этого даже не обязательно покупать дорогостоящие средства. Все, что нужно, уже может быть у вас дома на полке.

Как убрать желтые пятна на подушке

Издание Express отобрало на странице в Facebook с рекомендациями по уборке самые полезные советы для борьбы с этой проблемой.

Среди сотен комментариев очень популярным оказался лайфхак с таблеткой для посудомоечной машины. По мнению многих любителей чистоты, это позволяет добиться впечатляющих результатах при минимальных усилиях.

Кэт Кристина советовала постирать подушку в стиральной машине, используя вместо обычного моющего средства именно такую таблетку. Она удалит все пятна за один цикл.

По словам другого комментатора, Сандры Мур, таблетка для посудомойки эффективно работает не только с подушками, но и с любым белым бельем. В результаты ткань становится белоснежной.

Многие пользователи соцсети отмечали, что этот лайфхак действительно работает. При этом можно покупать такие таблетками упаковками или даже поштучно. В любой случае это будет гораздо более выгодно, чем пользоваться дорогими средствами для стирки.

Также комментаторы поделились еще одним способом, как отстирать желтые пятна на подушке. Для этого они берут обычную соду. Она осветляет белую ткань и дополнительно поможет поддерживать хорошее состояние стиральной машины.

"Я добавляю стакан кристаллической соды в стиральную машину, когда стираю подушки. Она творит чудеса", - написала Рэйчел Аллен.

По словам пользовательницы Лин Кит, сода позволяет добиться самых лучших результатов.

Рекомендуя использовать соду, некоторые предупредили, что не стоит использовать при стирке белый уксус. Он, якобы, вредит технике.

