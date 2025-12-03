Из трех популярных персонажей зимних праздников только один имеет отношение к украинским традициям.

После начала полномасштабной войны многие люди переосмысливают привычные праздничные традиции. Некоторые из них были навязаны советской властью, чтобы заставить украинцев забыть собственные вековые обычаи. Именно так и появился Дед Мороз в Украине. Священник ПЦУ, богослов, религиозный обозреватель Иван Петрущак рассказал УНИАН, как возникли некоторые праздничные персонажи и кто на самом деле приносит подарки украинским детям.

Видео дня

Дед Мороз - российский или украинский персонаж

"Действительно сейчас все меняется, Украина переходит на новый стиль, украинцы уже празднуют Рождество по новому календарю - новоюлианскому, и, в частности, и праздник Николая отмечается уже не 19 декабря, а 6. И правильно, что люди начали задумываться над тем, является ли Дед Мороз российским персонажем", - говорит отец Иван.

Дед Мороз в том виде, в котором он известен нам сейчас, является продуктом советской антирелигиозной пропаганды. Представители коммунистического режима в 30-х годах XX века запрещали христианские праздники, в том числе и Рождество, и праздник Николая, и пытались фольклорным образом Деда Мороза заменить Чудотворца.

Отец объяснил, кто такой Дед Мороз - это абсолютно светский персонаж, который якобы приходит к людям на Новый Год и приносит подарки. В коммунистические времена его образ использовали для того, чтобы заставить людей забыть и о Рождестве, и о празднике Николая. Коммунисты хотели, чтобы народ праздновал только Новый Год и придерживался официальной линии партии.

Родителям стоит объяснить, почему больше не приходит Дед Мороз в Украине. Можно ласково, но честно рассказать ребенку о том, что наш народ растет и борется за свою независимость. И нас пытались порабощать российские захватчики и насаждать свою культуру, свои традиции. А мы, украинцы, всегда уважали святого Николая, праздновали его день 19 декабря, а сейчас перешли на новый календарь. Нужно сказать, что к украинцам всегда "приходил" святой Николай и "приносил" подарки, а наши соседи навязывали нам Деда Мороза.

Отец также назвал еще один факт, чем отличается Николай от Деда Мороза. Главная разница в том, что святой Николай - это реальная историческая фигура из IV века. Он стал святым и с небес нам помогает. Считается, что он приносит детям и взрослым подарки в день его чествования - сейчас это в ночь на 6 декабря, День святого Николая.

Но Мороз - это сказочный персонаж, который останется в сказках. И он к нам уже не придет, потому что сейчас у нас война с россиянами, и к нам теперь будет "приходить" только Николай.

Какая разница между святым Николаем и Санта Клаусом

Украинским деткам подарки дарит Николай Чудотворец, потому что украинцы всегда знали о нем, дарили что-то друг другу и говорили, что подарки принес именно этот святой.

А Санта Клаус, по словам отца, - попсовый образ святого Николая из западной культуры, который очень далеко отошел от настоящего святого. Это как коммерческий вариант Николая, который не вызывает негативных чувств у людей, которые не верят в Бога.

"В образе Санта Клауса от святого Николая, пожалуй, осталось только имя, потому что Санта в переводе с английского - святой, а Клаус - Николай, и то, что он также приносит подарки. А остальное - миф, чтобы все красиво подать, а не углубляться в какие-то исторические параллели с Чудотворцем, который на самом деле спасал людей от голодной смерти", - рассказывает отец.

А святой Николай - это именно тот, кто в Украине вместо Деда Мороза и Санты "приходит" и всегда "приходил" на праздники. При жизни он помогал обездоленным, бедным людям, пострадавшим от несправедливости. Поэтому конечно, к людям, которые верят в Бога, называют себя христианами, "приходит" именно он.

Когда дарят подарки в Украине - на Рождество, Николая или Новый год

"Считаю, что наДень святого Николаядарить подарки обязательно. Я в детстве получал подарки только на Николая. Конечно, если бюджет позволяет, то можно дарить и на все три праздника, но центральным праздником подарков в украинской традиции был и остается Николая", - указывает отец.

На Рождество не запрещено вручать презенты. Но стоит помнить, что смысл этого праздника заключается не в подарках, а в ужине из 12 блюд для почитания рождения нашего Спасителя - Иисуса Христа. А Новый год - это не церковный праздник, а светский. И его цель заключается в том, чтобы люди начинали новый год с нового листа, закладывали новые смыслы и пытались становиться лучше.

Каждая семья самостоятельно решает, когда дарят подарки на Рождество или Новый год. Грехом это не будет грехом. Но если мы хотим беречь свои украинские традиции, то надо прежде всего обменяться подарками на Николая.

справка Иван Петрущак Священник ПЦУ, богослов, религиозный обозреватель Иван Петрущак - священник Православной Церкви Украины, ведет информационную борьбу в медиапространстве против РПЦ и ее имперской идеологии, выступает за духовную независимость Украины и поддерживает единство украинского православия, пишет аналитические материалы для СМИ. Учился в Киевской православной богословской академии, магистр богословия. Ведет воскресную школу в селе Рославичи и там проводит богослужения.

Вас также могут заинтересовать новости: