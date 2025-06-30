В Counter-Strike 2 продали самый редкий скин в игре за 45 тысяч долларов

Это самый "новый" скин в истории игры.

В Counter-Strike 2 продали скин MAC-10 Bronzer за 45 тысяч долларов, и дело даже не в его редкости. Это самая обычная бронзовая раскраска для дешёвого автомата, но с уникальным техническим параметром, который делает скин буквально самым "новым" в игре.

Каждому скину в CS присваивается цифровой показатель износа, он называется float. Чем ближе это число к нулю, тем более "чисто" выглядит оружие, без царапин и потёртостей. У большинства скинов он варьируется от 0 до 1.

У этого конкретного MAC-10 показатель 0.00000000010431, и это абсолютный рекорд по "новизне" для всей CS2. Ни один другой скин в истории игры не был настолько близок к нулю.

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Интересно, что сам по себе скин стоит копейки, это самый простой уровень редкости в игре, так называемый Consumer Grade. Он появился 31 марта 2025 года в обновлении Spring Forward, как часть Radiant Collection, и продаётся буквально за центы.

Ранее мы рассказывали, что скин для автомата из Counter-Strike продали за более чем 40 млн грн. Хотя итоговая цена может доходить и до 1,5 млн долларов.

Кроме того, недавно общая стоимость скинов Counter-Strike 2 достигла 4,3 млрд долларов на фоне решений Трампа. Пока S&P 500 и криптовалюты падают, скины продолжают дорожать.

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