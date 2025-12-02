Лосось - это вкусный и полезный вариант для обеда или ужина. Рыба поможет разнообразить меню. Используя разные маринады и соусы можно каждый раз придавать ей особый вкус.
Как приготовить сырой лосось по рецепту шеф-повара - далее в материале. Ранее мы рассказывали, как тонко нарезать рыбу на бутерброды.
Как приготовить вкусный лосось
Французский шеф-повар и бывший владелец ресторана Джоэл Миель поделился с изданием Express своим рецептом лосося со сливочно-шпинатным соусом.
"Я добавляю свежий шпинат, чтобы получился насыщенный, бархатистый соус с легкой кислинкой", - отметил кулинар.
Для своего блюда он запекает отдельно кожуру лосося, что, по его словам, всегда впечатляет его гостей, хотя сам метод очень простой.
Вот, как приготовить лосось на сковороде. Возьмите:
- два кусочка филе лосося;
- соль;
- перец;
- столовую ложку сливочного масла;
- оливковое масло;
- 120 мл сухого белого вина;
- лук-шаллот;
- 180 мл жирных сливок;
- чайную ложку дижонской горчицы;
- сок половины лимона;
- 60 г свежего шпината.
Духовку разогреваем до 190 градусов (170 градусов с вентилятором). Кусочки рыбы снимаем с кожицы так, чтобы не порвать ее. На противень выстилаем пергамент и выкладываем на него шурки лосося. Их надо смазать растопленным сливочным маслом и приправить.
Накрываем еще одним листом пергамента и прижимаем сверху чем–то тяжелым и жаростойким. Это нужно, чтобы не дать кожице скрутиться. Готовим около 25 минут - до золотистой хрустящей корочки.
Теперь переходим к соусу. В кастрюлю вливаем белое вино и лимонный сок. Всыпаем нарезанный лук-шаллот и готовим почти до полного испарения жидкости.
Добавляем горчицу, сливки и специи. Тушим на медленном огне около двух минут. Всыпаем нарезанный шпинат и готовим еще секунд 30. Когда шкурка будет готова, приправляем филе лосося специями.
В большой антипригарной сковороде на очень медленном огне растапливаем кусочек сливочного масла. Выкладываем рыбу и готовим под крышкой по две-три минуты с каждой стороны, не доводя до румяной корочки. Джоэл отметил, что лосось должен быть почти готов, но серединка останется слегка розовой.
Достаем филе лосося и выкладываем на подогретые тарелки. Щедро поливаем сверху сливочно-шпинатным соусом. Украшаем хрустящей шкуркой лосося. Подавать рыбу лучше всего с отварным картофелем.