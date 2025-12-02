Рассказываем, как вкусно приготовить лосось со сливочным соусом.

Лосось - это вкусный и полезный вариант для обеда или ужина. Рыба поможет разнообразить меню. Используя разные маринады и соусы можно каждый раз придавать ей особый вкус.

Как приготовить сырой лосось по рецепту шеф-повара - далее в материале. Ранее мы рассказывали, как тонко нарезать рыбу на бутерброды.

Как приготовить вкусный лосось

Французский шеф-повар и бывший владелец ресторана Джоэл Миель поделился с изданием Express своим рецептом лосося со сливочно-шпинатным соусом.

Видео дня

"Я добавляю свежий шпинат, чтобы получился насыщенный, бархатистый соус с легкой кислинкой", - отметил кулинар.

Для своего блюда он запекает отдельно кожуру лосося, что, по его словам, всегда впечатляет его гостей, хотя сам метод очень простой.

Вот, как приготовить лосось на сковороде. Возьмите:

два кусочка филе лосося;

соль;

перец;

столовую ложку сливочного масла;

оливковое масло;

120 мл сухого белого вина;

лук-шаллот;

180 мл жирных сливок;

чайную ложку дижонской горчицы;

сок половины лимона;

60 г свежего шпината.

Духовку разогреваем до 190 градусов (170 градусов с вентилятором). Кусочки рыбы снимаем с кожицы так, чтобы не порвать ее. На противень выстилаем пергамент и выкладываем на него шурки лосося. Их надо смазать растопленным сливочным маслом и приправить.

Накрываем еще одним листом пергамента и прижимаем сверху чем–то тяжелым и жаростойким. Это нужно, чтобы не дать кожице скрутиться. Готовим около 25 минут - до золотистой хрустящей корочки.

Теперь переходим к соусу. В кастрюлю вливаем белое вино и лимонный сок. Всыпаем нарезанный лук-шаллот и готовим почти до полного испарения жидкости.

Добавляем горчицу, сливки и специи. Тушим на медленном огне около двух минут. Всыпаем нарезанный шпинат и готовим еще секунд 30. Когда шкурка будет готова, приправляем филе лосося специями.

В большой антипригарной сковороде на очень медленном огне растапливаем кусочек сливочного масла. Выкладываем рыбу и готовим под крышкой по две-три минуты с каждой стороны, не доводя до румяной корочки. Джоэл отметил, что лосось должен быть почти готов, но серединка останется слегка розовой.

Достаем филе лосося и выкладываем на подогретые тарелки. Щедро поливаем сверху сливочно-шпинатным соусом. Украшаем хрустящей шкуркой лосося. Подавать рыбу лучше всего с отварным картофелем.

