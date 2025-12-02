Рассказываем, кому предоставляется отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам в декабре, сколько она действует и когда ее можно потерять.

В декабре 2025 в Украине продолжает действовать военное положение - до 3 февраля 2026 года, и продлена мобилизация. Одна из чувствительных тем в этом процессе - отсрочка от призыва для тех, кто не может служить по ряду семейных причин. Разбираемся, как именно работает этот механизм и в каких случаях можно получить отсрочку от армии по семейным обстоятельствам.

Ранее мы рассказывали, как проходит мобилизация в Украине с 1 декабря - кого призывают в первую очередь.

Какие бывают семейные обстоятельства, чтобы не идти в армию

В Законе Украины "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" прописан перечень категорий военнообязанных украинцев, которые могут быть освобождены от службы в армии в связи с их семейными обстоятельствами.

В статье 23 этого документа указаны такие основания для отсрочки:

если в семье есть три или больше несовершеннолетних детей;

если в семье ребенок до 18 лет, который имеет инвалидность (любой группы), тяжелобольной ребенок или же ребенок от 18 лет, но с инвалидностью 1 или 2 группы;

если отец сам воспитывает ребенка (отец-одиночка), или когда мать ребенка служит в ВСУ;

если отец воспитывает приемного ребенка;

если в семье есть тяжелобольной родственник, или жена, или родители, имеющие инвалидность 1 или 2 группы;

если в семье есть погибшие или пропавшие в результате боевых действий родственники.

Здесь важно отметить, что отсрочка от мобилизации по уходу за пожилым человеком (например, за кем-то из родителей) может быть предоставлена только в случае, если среди родственников нет больше никого, кто бы мог ухаживать за ним и содержать его.

Отсрочка по уходу за женой с инвалидностью может предоставляться также и в случае, если у жены 3-я группа инвалидности, но только при определенных диагнозах (они прописаны в вышеупомянутом законе).

Если говорить о том, на сколько дается отсрочка от армии по семейным обстоятельствам, то в каждом отдельном случае срок может отличаться, как и пакет документов, необходимых для ее оформления.

Напомним, что с ноября 2025 отсрочку можно оформить без ТЦК - достаточно обратиться с документами в ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг). Если причина для отсрочки входит в список автоматических оснований, то отсрочка будет продлеваться автоматически через приложение Резерв+ - без необходимости лично посещать ЦПАУ, ТЦК или СП.

Отметим также, что недостаточно просто иметь право на отсрочку - его нужно реализовать, простыми словами, обратиться в ЦПАУ с документами или подать заявление на острочку через Резерв+. Если оформить онлайн не удалось по какой-то причине, то нужно пойти в ЦПАУ.

В то же время при изменении семейных обстоятельств, что дают право на отсрочку от армии, такую отсрочку можно потерять. В частности, это может произойти в таких случаях:

если у отца троих и более детей до 18 лет есть существенная задолженность по алиментам;

если подопечный, за которым ухаживали, выздоровел или умер;

если дети, которых растил отец-одиночка, достигли совершеннолетия.

В сложившихся новых обстоятельствах военнообязанного могут мобилизовать.

