В Украине Старый Новый год сопровождается богатым застольем и празднованиями.

Уже много лет украинцы отмечают приход Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января. В этот день семьи собираются за столом с близкими и друзьями, дарят друг подарки. Однако есть еще и Старый Новый год в Украине. Что это за праздник и в какие даты его отмечают - далее в материале.

Когда старый Новый год 2026 в Украине

Это необычное торжество появилось в календаре украинцев в далеком 1918 году. Это произошло в процессе перехода людей того времени на современный календарь (григорианский).

Из-за этого многие праздники сместились на 13 дней назад. Таким образом легко вычислить, какого числа Старый Новый год. Традиционно его отмечают 14 января.

Стоит отметить, что для украинцев этот праздник не столько светский, сколько православный, ведь тогда же отмечается День святого Василия.

Далее рассмотрим, какие есть на Старый Новый год традиции и как его празднуют в нашей стране.

Старый Новый год 2026 - что нужно знать

Украинский народ издавна чествовал День святого Василия, который раньше был символом начала года. Торжества начинались еще накануне, когда вся семья собиралась на Щедрый вечер. В него принято накрывать богатый стол. Подают блины, вареники и праздничную кутью.

В то же время молодежь надевала костюмы и ходила по соседям. Хозяевам желали всех благ и в ответ просили каких-то угощений. Традиция щедровать является исконно славянской. Существует множество обрядовых песен, созданных народом по случаю такого праздника.

А вот когда Старый Новый год наступает принято посещать дома крестных, родных и близких соседей с карманами, полными зерна. Ступая на порог посевают его и коридор пшеницей. В ответ гостям дают угощения.

Верующие украинцы в этот также посещают церковную службу. Поскольку Святой Василий является покровителем свиней, в его праздник готовят блюда из свинины.

