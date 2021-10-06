Механике скрытности отведено важное место в игре.

В последнее время GSC Game World нечасто публикует информацию о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Но иногда представители студии отвечают на вопросы пользователей и делятся важными подробностями. Недавно они сообщили, что в грядущем сиквеле миссии можно будет проходить разными способами.

Игрок под псевдонимом Meret поинтересовался в официальном сообществе S.T.A.L.K.E.R. 2 в Discord, будет ли в проекте проработанный стелс. Он видел ролики, где показывали скрытное прохождение миссий в предыдущих частях франшизы. Поэтому пользователю стало интересно, сохранится ли эта особенность в сиквеле.

Ответ поступил от McCulkin — менеджера GSC Game World по связям с сообществом.

"Достигать цели можно будет разными способами, и не всегда напролом. Механика скрытности важна в Зоне, ведь она не любит шума".

На текущий момент неизвестно, как именно разработчики реализуют стелс, и добавят ли они способы отвлекать внимание противников.

Что известно о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Действие сиквела развернется в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

Автор: Назар Степорук