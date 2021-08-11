А издавать игру на физических носителях будет компания Koch Media.

Предстоящий украинский шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl от студии GSC Game World будет работать на новейшем движке Unreal Engine 5.

Об этом разработчики сообщили в Твиттере, комментируя подборку проектов, работающих на движке UE5.

"Эй, Unreal Engine, не стесняйтесь говорить, что мы работаем на UE5", – написали в GSC.

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Также сегодня стало известно, что издавать S.T.A.L.K.E.R. 2 на физических носителях будет компания Koch Media. В издательстве сообщили, что рады снова поработать с GSC Game World. Ранее Koch Media уже издавала S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.

О сотрудничестве с издательством также высказался глава GSC Game World Сергей Григорович.

"Мы уверены, что наша игра теперь в надежных руках. Вместе мы предложим игрокам несколько изданий игры, чтобы каждый мог найти для себя лучшее", – отметил Григоворич.

В подтверждение слов о движке Unreal Engine 5 студия показала скриншот, сделанный в процессе время работы над сиквелом.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – что известно об игре

Действие сиквела развернется в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

Разработчики обещают реализовать нелинейную историю с разнообразными вариантами развития событий, которые приведут к разным концовкам.

Графика нового поколения, созданная с использованием передовых технологий фотограмметрии и сканирования.

Продвинутая система искусственного интеллекта и усовершенствованная система симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Иммерсивные механики выживания такие как голод, сон, кровотечение, облучение.

Динамическая смена погоды и цикл дня и ночи.

30 видов оружия с возможностью модификаций.

Самые ценные артефакты и секреты Зоны будут спрятаны в наиболее опасных местах.

Помимо обычных аномалий, будут и уникальные разрушительные архи-аномалии.

Возможность устанавливать пользовательские моды.

Автор: Сергей Коршунов