Ароматная икра грибная в советские времена была знакома почти каждой семье. Сейчас об этой закуске многие забыли, и совершенно зря, ведь это отличная натуральная намазка на бутерброды. Также блюдом можно начинять пироги, блины и зразы, добавлять в рагу и макароны - в общем, всё ограничивается лишь вашей фантазией.
Мы поделились двумя рецептами закуски - старинным из давней записной книжки, и более современным с добавлением орехов. Самая простая в приготовлении грибная икра из шампиньонов, но из лесных плодов будет вкуснее и ароматнее.
Самая простая грибная икра - классический рецепт
Традиционная закуска по ГОСТу делается из грибов, овощей и масла. Также намазку можно дополнить любыми специями.
Аппетитная грибная икра на скорую руку готовится из таких ингредиентов:
- один килограмм грибов;
- две моркови;
- две луковицы;
- четыре зубчика чеснока;
- три столовые ложки масла;
- столовая ложка уксуса;
- соль, перец, специи по вкусу.
Грибы сварить до готовности, откинуть на дуршлаг и слить воду. Лук и морковь очистить, мелко нарезать и обжарить на масле до золотистого цвета. Затем всю массу нужно прокрутить блендером или мясорубкой.
Готовая грибная икра доводится до вкуса специями, уксусом и солью, а также измельченным чесноком. Количество добавок можно регулировать по вкусу. Чтобы вкус стал ярче, перед подачей закуску желательно настоять 3-4 часа в холодильнике.
Ароматная грибная икра - рецепт в духовке
Такая закуска получается еще насыщеннее, чем классическая. Во время запекания лесные плоды обретают особый аромат.
Подготовьте такие ингредиенты:
- пятьсот граммов грибов;
- одна большая морковь;
- две средние или одна большая луковица;
- два зубчика чеснока;
- три столовые ложки масла;
- пятьдесят граммов грецких орехов;
- две столовые ложки соевого соуса;
- щепотка сахара;
- соль, перец по вкусу.
Грибы тщательно промойте, нарежьте половинками и выложите на противень, смазанный маслом. Запекайте 20 минут при 180°. Чеснок, морковь и лук измельчить. Обжаривать овощи около 10 минут.
Чтобы грибная икра с морковью и луком была однородной, смешать и перемолоть все ингредиенты в мясорубке. Посолить и поперчить по вкусу, а затем оставить на пару часов в холодильнике.