Такая икра получается очень вкусной, особенно если готовится из лесных грибов.

Ароматная икра грибная в советские времена была знакома почти каждой семье. Сейчас об этой закуске многие забыли, и совершенно зря, ведь это отличная натуральная намазка на бутерброды. Также блюдом можно начинять пироги, блины и зразы, добавлять в рагу и макароны - в общем, всё ограничивается лишь вашей фантазией.

Мы поделились двумя рецептами закуски - старинным из давней записной книжки, и более современным с добавлением орехов. Самая простая в приготовлении грибная икра из шампиньонов, но из лесных плодов будет вкуснее и ароматнее.

Самая простая грибная икра - классический рецепт

Традиционная закуска по ГОСТу делается из грибов, овощей и масла. Также намазку можно дополнить любыми специями.

Аппетитная грибная икра на скорую руку готовится из таких ингредиентов:

один килограмм грибов;

две моркови;

две луковицы;

четыре зубчика чеснока;

три столовые ложки масла;

столовая ложка уксуса;

соль, перец, специи по вкусу.

Грибы сварить до готовности, откинуть на дуршлаг и слить воду. Лук и морковь очистить, мелко нарезать и обжарить на масле до золотистого цвета. Затем всю массу нужно прокрутить блендером или мясорубкой.

Готовая грибная икра доводится до вкуса специями, уксусом и солью, а также измельченным чесноком. Количество добавок можно регулировать по вкусу. Чтобы вкус стал ярче, перед подачей закуску желательно настоять 3-4 часа в холодильнике.

Ароматная грибная икра - рецепт в духовке

Такая закуска получается еще насыщеннее, чем классическая. Во время запекания лесные плоды обретают особый аромат.

Подготовьте такие ингредиенты:

пятьсот граммов грибов;

одна большая морковь;

две средние или одна большая луковица;

два зубчика чеснока;

три столовые ложки масла;

пятьдесят граммов грецких орехов;

две столовые ложки соевого соуса;

щепотка сахара;

соль, перец по вкусу.

Грибы тщательно промойте, нарежьте половинками и выложите на противень, смазанный маслом. Запекайте 20 минут при 180°. Чеснок, морковь и лук измельчить. Обжаривать овощи около 10 минут.

Чтобы грибная икра с морковью и луком была однородной, смешать и перемолоть все ингредиенты в мясорубке. Посолить и поперчить по вкусу, а затем оставить на пару часов в холодильнике.

