Обе акции со скидками до 85% закончатся 16 сентября.

Сегодня, 1 сентября, в PS Store стартовало сразу две распродажи – "Настоящие фавориты" и "Жаркие предложения". Скидки получили более 400 игр, включая такие хиты, как The Last of Us Part II, GTA V, Mafia и другие.

Обе акции продлятся до 16 сентября. УНИАН выбрал самые интересные предложения.

Скидки в PS Store:

Deus Ex: Mankind Divided – 142 грн (скидка 85%);

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 142 грн (скидка 85%);

Pillars of Eternity – 299 грн (скидка 80%);

Valiant Hearts: The Great War – 74 грн (скидка 70%);

"Кровная вражда: Ведьмак. Истории" – 194 грн (скидка 70%);

Resident Evil 2 – 479 грн (скидка 60%);

Control Ultimate Edition – 559 грн (скидка 60%);

Uncharted 4: A Thief's End – 259 грн (скидка 60%);

GTA V: Premium Edition – 503 грн (скидка 58%);

Terraria – 309 грн (скидка 50%);

Resident Evil 7 – 324 грн (скидка 50%);

God of War – 399 грн (скидка 50%);

Трилогия Mafia – 989 грн (скидка 45%);

Crash Bandicoot 4: It's About Time – 1199 грн (скидка 40%);

Days Gone – 719 грн (скидка 40%);

The Last of Us Part II (Digital Deluxe Edition) – 1049 грн (скидка 25%);

It Takes Two – 1049 грн (скидка 25%);

Biomutant – 1349 грн (скидка 25%).

Предложением недели стал шутер Call of Duty: Black Ops Cold War. Его по скидке в 50% можно приобрести до 9 сентября.

Напомним, что до 7 сентября подписчики PS Plus могут получить бесплатно многопользовательский шутер Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, спортивный симулятор Tennis World Tour 2 и фэнтезийную MMORPG под названием Hunter's Arena: Legends.

Автор: Сергей Коршунов