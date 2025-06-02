Также Роб Витхофф объяснил, почему Джон кричит на людей.

Спустя почти 15 лет после релиза оригинальной Red Dead Redemption, актёр Роб Уитхофф, озвучивший Джона Марстона, впервые сам начал играть в игру, и делает это в прямом эфире.

Во время трансляции он поделился закулисными подробностями озвучки и объяснил, почему его персонаж постоянно говорит на повышенных тонах.

По словам Уитхоффа, хоть для игры использовали перформанс-кепчер, сцены диалогов на лошадях записывались отдельно в студии. Разработчики просили его произносить реплики максимально громко, чтобы персонажа было слышно, даже если он "скачет галопом рядом с товарным поездом в грозу". В результате, в любой ситуации Джон орёт на своих собеседников.

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Это отличается от Red Dead Redemption 2, где все диалоги записывались в нескольких вариантах, для разных расстояний и условий. Там игра сама выбирает нужную реплику в зависимости от ситуации, но в оригинале 2010 года таких технологий ещё не применяли.

Кроме того, зрители заметили, что реальный голос Уитхоффа почти не отличается от голоса Марстона, актёр не сильно изменяет интонацию для роли.

Ранее мы рассказывали, что блогер узнал, откуда текут реки в Red Dead Redemption 2. Rockstar удалось сделать практически полностью реалистичную систему рек.

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