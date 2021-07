Компания подтвердила недавнюю утечку – пользователям раздадут Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 и Hunter's Arena: Legends.

Sony официально подтвердила новую подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus в августе. Это многопользовательский шутер Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, спортивный симулятор Tennis World Tour 2 и смесь MMORPG с королевской битвой в фентези сеттинге – Hunter's Arena: Legends.

Об этом компания сообщила в блоге PlayStation.

Трейлер PS Plus - август 2021

В отличие от предыдущих раздач, в августовской подборке все три игры будут доступны подписчикам PS Plus как на PS5, так и на PS4. Забрать их можно будет с 3 августа.

До этого будут доступны июльские игры месяца: шутер Call of Duty Black Ops 4, приключенческий стелс-экшен Plague Tale: Innocence и аркадный симулятор реслинга WWE 2K Battlegrounds.

Напомним, что на консолях PlayStation сейчас проходит масштабная летняя распродажа со скидками на лучшие хиты последних лет и громкие новинки, включая эксклюзивы для консоли нового поколения. Акция продлится до 19 августа.

