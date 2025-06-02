Пока что Ширли Карри тяжело даётся новая игра.

Ширли Карри, известная в сети как Skyrim Grandma, начала своё первое прохождение Oblivion Remastered, спустя почти 10 лет после того, как стала символом спокойного и вдумчивого геймплея в Skyrim.

На днях она выложила на YouTube два видео с первыми впечатлениями: Learning и Still Learning. В этих роликах Карри осваивается с новой для себя игрой, начиная путь сразу после выхода из канализации Имперского города.

Она отмечает, насколько сильно Oblivion отличается от Skyrim, в первую очередь по управлению и анимациям: "Уродливое передвижение… просто уродливое".

Видео дня

Также Карри, по традиции, обращает внимание на мелкие детали мира, делает скриншоты, изучает карту и делится живыми впечатлениями. "Извините, вы же знаете, что я должна всё осмотреть. Я здесь впервые".

Напомним, в 2022 году Ширли заявляла о желании закончить свою деятельность на YouTube, сославшись на усталость и потерю интереса. Тем не менее, она продолжала выкладывать отдельные ролики по Skyrim.

Ранее мы рассказывали, что в Steam началась распродажа серии The Elder Scrolls со скидками до 75%. Ремастер Oblivion отдают по цене на 20% ниже.

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