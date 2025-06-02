От закрытия компанию спас корейский издатель Krafton.

Tango Gameworks возвращается к работе, но теперь уже под крылом корейского издателя Krafton, который выкупил студию в начале 2025 года вместе с правами на Hi-Fi Rush после почти закрытия команды в составе Xbox.

Одновременно с этим студия представила новый логотип и запустила обновлённый сайт, где анонсировала набор сотрудников для неанонсированного экшена на Unreal Engine 5.

Хотя в вакансиях не уточняется, о какой именно игре идёт речь, известно, что Tango уже начинала работу над продолжением Hi-Fi Rush ещё до перехода к Krafton, и ранее разработчики упоминали желание учесть ошибки первой части.

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Судя по описаниям вакансий, разработка пока находится на ранней стадии: Tango формирует ключевую команду, а значит, полноценный анонс и тем более релиз ждать в ближайшее время не стоит.

Ранее мы рассказывали, что создатели Stellar Blade переименовали свою новую игру и показали первый арт с героинями. Project Witches теперь называется Project Spirits.

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