Рассказываем, когда можно ловить рыбу в первом месяце лета, а когда лучше остаться дома.

Июнь обещает больше теплых дней, а это значит, что и возможностей для рыбалки будет больше. Но, как показывает опыт, неудачно выбранный день способен испортить даже самую тщательно подготовленную рыбалку. Выбрать наиболее благоприятное время для этого помогает лунный календарь рыболова – рассказываем, какие дни в июне 2025 будут с хорошим клевом, а когда не стоит даже удочку доставать.

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Что обещает лунный календарь рыбалки в июне 2025

По мнению астрологов, Луна влияет не только на людей, наше самочувствие и эмоции, но и на поведение животных и рыб. И, исходя из лунных циклов, научились определять дни, когда лучше всего ловить рыбу. Замечено, что клев - хороший или не очень - бывает практически всегда, но только не в день новолуния и полнолуния.

Видео дня

В июне 2025 фазы Луны будут такими:

1-2 июня - Луна убывает;

3-10 июня - растущая Луна;

11 июня - полнолуние;

12 – 24 июня - убывающая Луна;

25 июня - новолуние;

26-30 июня - растущая Луна.

Чем дальше от дат новой и полной Луны, то тем лучше будет клев, то есть, самый хороший - это примерно в середине цикла растущей и убывающей Луны.

Когда лучше ловить рыбу в июне 2025, а когда не стоит брать удочку согласно лунному календарю:

благоприятные дни для рыбалки - 1, 2, 3, 4, 15, 28, 29, 30;

хороший клев рыбы - 5, 6, 14, 16, 17, 18, 27;

плохой клев - 7, 13, 19, 20, 21;

самые неблагоприятные дни для рыбалки - 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26.

Важно: не забывайте, что, начиная с марта и по июнь, а в некоторых регионах и водоемах и дольше, продолжается нерест рыбы, поэтому действует запрет на рыбалку. Посмотреть, где и в какое время запрещено вылавливать рыбу, можно в "Правилах любительской рыбалки" - здесь же размещена информация о нормах вылова, размерах рыбы и штрафы за нарушения.

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