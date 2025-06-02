RTX 3060 вернула себе лидерство среди видеокарт, а общая доля Windows 11 приближается к 60%.

Valve обновила данные об оборудовании пользователей магазина Steam. Компания ежемесячно проводит опросы, чтобы определить, какие комплектующие наиболее популярны среди геймеров.

По состоянию на май 2025 года самой популярной видеокартой среди геймеров является GeForce RTX 3060. Такая карточка установлена примерно в 4,56% компьютеров. На втором месте мобильная GeForce RTX 4060 (4,46%), а ее десктопный вариант замыкает тройку с долей 4,26%.

AMD Radeon в первой десятке нет вообще. Что касается 50-й серии GeForce, то самой популярной GPU нового поколения является RTX 5070. У нее 37-е место.

Видео дня

Что касается другого оборудования, 59.69% компьютеров, зарегистрированных в Steam, используют процессоры Intel. На AMD же приходится 40.31%. Наиболее распространены 6-ядерные (30.67%), 8-ядерные (24.01%) и 4-ядерные (15.51%) чипы.

Также Valve отмечает рост популярности Windows 11. За месяц она прибавила 0,46%, а общая доля приближается к 60%. Windows 10 в 2025 году используют менее 40% ПК-геймеров.

Самая распространенная сборка выглядит так:

К слову, в Европе GeForce RTX 5090 уже продают дешевле рекомендованной цены. Сейчас карту в некоторых исполнениях можно приобрести за 2299 евро (~108 000 грн). В Украине стоимость RTX 5090 пока находится в районе ~140 000 грн.

Меж тем техноблогеры называли 4 видеокарты, которые стоит взять вместо "народной" RTX 5060. Главная проблема новинки – это объем видеопамяти, составляющий всего 8 гигабайт.

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