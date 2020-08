Nintendo продала более 61 миллиона консолей Switch за три года

Тираж Animal Crossing: New Horizons всего за три месяца превысил 22 миллиона копий.

Консоль Nintendo Switch и ее облегченная версия Lite за три года разошлась тиражом свыше 61 миллиона устройств. Только в период с апреля по июнь 2020 года компания продала 3 миллиона консолей Switch и 2,6 миллиона Lite.

Об этом говорится в свежем отчете компании Nintendo за первый квартал текущего финансового года.

С апреля по июнь 2020 года на Nintendo Switch было продано 50,4 миллиона игр. А за три года существования консоли – свыше 406 миллионов игр.

Согласно отчету, продажи свежего ремастера Xenoblade Chronicles с подзаголовком Definitive Edition оказались хорошими. Всего за месяц после релиза игру купило 1,3 миллиона человек. А тираж необычной фитнес-игры Ring Fit Adventure подобрался к отметке в 3,9 миллиона проданных копий.

Компания также отчиталась о продажах одного из самых успешных своих эксклюзивов – игры Animal Crossing: New Horizons. Она вышла 20 марта 2020 года и по состоянию на 30 июня разошлась тиражом в 22,4 миллиона копий. Для сравнения, еще одна популярная игра на Nintendo Switch – приключенческий экшн The Legend of Zelda: Breath of the Wild за три года разошелся тиражом в 18,6 миллиона копий.

Топ-10 самых успешных эксклюзивов Nintendo Switch по состоянию на 30 июня 2020 года:

Mario Kart 8 Deluxe — 26,7 млн копий

Animal Crossing: New Horizons – 22,4 млн копий

Super Smash Bros. Ultimate – 19,9 млн копий

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 18,6 млн копий

Pokemon Sword & Shield — 18,2 млн копий

Super Mario Odyssey – 18,06 млн копий

Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 12,2 млн копий

Super Mario Party – 10,9 млн копий

Splatoon 2 – 10,7 млн копий

New Super Mario Bros. U Deluxe – 7,4 млн копий

Nintendo Switch всего за три года сумела обогнать по продажам консоль Xbox One, которая вышла еще в 2013 году. Однако до PlayStation 4, у которой 112 миллионов проданных устройств, приставка от Nintendo еще не приблизилась.

