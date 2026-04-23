Есть два простых способа отремонтировать поврежденное место на эмалированной кастрюле, пока там не появилась ржавчина.

Эмалированная посуда до сих пор очень популярна – не в последнюю очередь за счет своей практичности. В ней удобно готовить, солить, квасить и хранить разные продукты. Но даже такое прочное покрытие со временем может испортиться: эмаль скалывается от ударов, резкой смены температуры или просто из-за неаккуратного обращения. При этом повреждения нужно исправлять сразу, потому что открытый металл быстро начинает ржаветь.

Разберемся, чем заделать скол на эмалированной кастрюле и можно ли его полностью восстановить, используя подручные средства.

Можно ли восстановить эмаль на эмалированной посуде – простой способ

Когда на эмалированной кастрюле, ведре или миске появляется скол, это не только "некрасиво" – поврежденное место открывает металл, и он, соприкасаясь с влагой и воздухом, потихоньку ржавеет. Со временем ржавчина может проникнуть глубже, и в итоге появится дырка.

При этом похожие повреждения часто встречаются не только на кухонной посуде, но и на ваннах, душевых поддонах, металлических раковинах, а также на эмалированных плитах.

Если повреждение снаружи, это обычно не так страшно: посуда все равно работает, а скол влияет только на ее внешний вид. Совсем другое дело – скол внутри емкости, особенно если в ней готовят или хранят еду.

Сперва рассмотрим, что делать в первом случае, когда скол внешний и незначительный.

Тут важно знать, чем замазать скол на эмалированной кастрюле, – ведь делать это "чем попало" нельзя. Так, например, часто выручает специальная ремонтная паста, которую еще так и называют "корректором эмали". Такие средства продаются в хозяйственных магазинах и на маркетплейсах, а стоят обычно недорого.

Делается все в два счета: просто очистите поврежденное место, нанесите на него тонкий слой пасты и дайте высохнуть.

При этом цвет "отремонтированного" участка может заметно отличаться от остального покрытия: новый состав обычно ярко-белый, а старая эмаль со временем немного желтеет или изначально может быть цветной.

Чем можно заделать скол на эмалированной посуде – более надежный способ

Теперь вы знаете, что хорошо восстанавливает эмаль снаружи, но для внутренней части посуды, где готовится еда, такие корректоры использовать не стоит. Дело в том, что их составы не рассчитаны на высокие температуры и контакт с продуктами, поэтому при нагревании покрытие может начать трескаться, отслаиваться или выделять вещества, не предназначенные для соприкосновения с пищей.

Но есть и другой, более надежный способ быстро починить поврежденное место, в том числе и внутри посуды. Для этого понадобится кусочек старой эмалированной чашки, крышки или любой другой ненужной посуды, которая послужит источником такого же покрытия, а также небольшая горелка с маленьким газовым баллончиком (такие часто используют для розжига углей).

Сначала измельчите отколовшиеся кусочки эмали в мелкий порошок и слегка прогрейте место повреждения горелкой. Затем аккуратно насыпьте получившийся порошок на скол и продолжайте нагревать. Под действием высокой температуры частицы начнут плавиться и заполнят пространство.

После остывания участок обычно отличается по цвету и структуре от остальной поверхности, так что чтобы улучшить внешний вид, место ремонта можно аккуратно отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, а потом отполировать.

Полностью скрыть разницу в оттенке не всегда получается, но такая реставрация надежно защищает металл от дальнейшей коррозии и заметно продлевает срок службы посуды. В конце концов, возможно ли восстановить сколы эмали – зависит прежде всего от вашего настроя и готовности к мелкой работе.

