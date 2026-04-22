Узнайте, стоит ли ждать повторного повышения минималки в течение 2026 года.

Прожиточный минимум и минимальная заработная плата - это показатели, которые в Украине обычно пересматривают ежегодно, а иногда даже несколько раз в год. Эти значения постоянно поднимают, чтобы они больше соответствовали реальному уровню жизни населения с учетом инфляции.

Многим украинцам интересно, вырастут ли минимум и заработная плата ещё раз в течение 2026 года. Проведенное 1 января повышение оказалось не очень значительным, ведь большая часть бюджетных средств сейчас уходит на оборону, а не социальную сферу.

Какова минимальная зарплата в Украине в 2026 году

Минимальная зарплата в последний раз была пересмотрена 1 января 2026 года. На данный момент почасовой оклад у украинских работников не может быть меньше 52 гривень в час. Ежемесячный показатель повысили до 8647 гривень.

Важно понимать, что сумма 8647 гривень устанавливается с учетом налога на доходы физических лиц и военного сбора. В сумме они составляют 23% от заработной платы, и если вычесть их из данного показателя, то зарплата "на руки" получится около 6658 гривень 19 копеек.

В течение 2026 года других повышений "минималки" не планируется, поэтому с 1 мая сумма останется такой же.

Какой прожиточный минимум в Украине будет в 2026 году

В последний раз прожиточный минимум 2026 Украина также повысила 1 января. Эти показатели не вырастут в течение года, поэтому 1 мая их размер останется прежним.

Стоит отметить, что прожиточный минимум в Украине 2026 не единый для всех граждан - сумма отличается для разных категорий населения. Общий "минимум" на одного человека составляет 3209 гривень. В реальности прожить месяц на такую сумму невозможно, но в государственном бюджете нет средств для значительного повышения.

Для трудоспособных взрослых прожиточный минимум 2026 составляет 3328 гривень. Для нетрудоспособных, в число которых входят пенсионеры и лица с инвалидностью, показатель установлен на уровне 2595 гривень.

Прожиточный минимум в Украине на ребенка зависит от возраста: для малышей возрастом от 0 до 6 лет показатель составляет 2817 гривень, а в возрасте 6-18 лет повышается до 3512 гривень.

Стоит отметить, что к размеру "минимума" в Украине привязаны многие виды государственных выплат, в числе которых социальная пенсия по инвалидности, минимальная пенсия без стажа, пособия для безработных и малообеспеченных граждан, выплаты на детей и алименты.

