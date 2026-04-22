С наступлением весны клубнике нужен в правильный уход, от чего напрямую зависит ее рост и будущий урожай.

Весна – очень важный период для клубники, поскольку в это время закладываются условия для ее будущего плодоношения. Но по незнанию можно случайно навредить кустам, замедлить их рост и в итоге получить меньше ягод, чем хотелось бы.

Разберемся, как ухаживать за клубникой после зимы и на что обращать особое внимание.

Как правильно ухаживать за клубникой весной – 5 главных ошибок

Одна из самых частых ошибок – оставлять старую мульчу на грядке. На первый взгляд кажется, что старый слой соломы, травы или листьев будет полезен растениям: он ведь постепенно перегнивает и делает почву богаче, не так ли?

С одной стороны это так, но вместе с тем в нем часто остаются грибки, бактерии, плесень и вредители, пережившие зиму – а именно такая среда нередко становится причиной бурой пятнистости и других болезней. Поэтому весной старую мульчу лучше полностью убрать и заменить на свежую.

Вторая ошибка связана уже с тем, как ухаживать за клубникой, а точнее – как и когда проводить мульчирование. Нельзя приступать к работам пока земля вокруг кустов не прогреется, а лишняя влага (от снега или первых холодных дождей) – не испарится.

Если накрыть землю соломой или травой слишком рано, холод и сырость будут дольше оставаться у корней, и как следствие клубника может начать плодоносить примерно на две недели позже.

Далее, не менее частая ошибка связана с ранним внесением удобрений. После схода снега многие стараются сразу подкормить растения, например, мочевиной или фосфорными смесями. Однако если температура верхнего слоя почвы все еще ниже 8-10°C, эти вещества практически не будут усваиваться.

Более того, если удобрения попадают на слишком влажную почву, большая часть питательных элементов просто вымоется водой, так что логичнее дождаться, когда земля хорошо просохнет, и только после этого проводить подкормку.

Как ухаживать за клубникой весной – дополнительные советы

Еще одна проблема – неправильное использование агроволокна. Ранней весной укрытие действительно полезно, особенно если есть риск заморозков, но в солнечные дни нельзя держать кусты постоянно закрытыми – это просто заберет у них главный источник энергии.

Так что, чтобы потом не пришлось лечить растения от того же хлороза, в ясную погоду укрывной материал лучше снимать.

Отдельно стоит упомянуть слишком сильную обрезку. Убирать сухие и поврежденные листья, конечно, нужно, но срезать всю оставшуюся с осени зелень все же не стоит. Помните, что каждый листик продолжает участвовать в фотосинтезе и, соответственно, дает растению силы для роста.

К тому же чрезмерная обрезка заставит куст тратить питательные вещества на восстановление тканей, что со временем еще больше его ослабит.

Теперь вы знаете, как весной ухаживать за клубникой: важно убирать старую мульчу, регулярно снимать агроволокно, не спешить с подкормкой и правильно проводить обрезку. Все это создаст хорошие условия для роста кустов и в конечном итоге даст более обильный урожай.

Ранее мы писали, на какую высоту обрезать малину и что еще с ней делать весной.

Вас также могут заинтересовать новости: