Сорняки вдоль забора - извечная проблема. Газонокосилкой туда не достать, а если выполоть вручную, то через пару недель все вернется на круги своя. Но есть способы решить эту проблему раз и навсегда - от народных до агротехнических. Рассказываем, чем можно обработать труднодоступные места, а также что посадить вдоль забора, чтобы не росли сорняки.

Чем полить сорняк, чтобы он не рос

Среди садоводов наиболее популярны народные методы - они просты, доступны и экологичны. Большинство таких средств есть на кухне. Правда, они не гарантируют стопроцентного результата и полностью безопасны для природы будут только при разумном использовании.

Кипяток

Один из самых простых и известных способов - сорняки просто поливают крутым кипятком прямо по зелени. Надземная часть быстро отмирает, но корни остаются нетронутыми. Через 2-3 недели трава отрастет снова, поэтому процедуру придется повторить.

Вместо кипятка можно использовать пароочиститель: направить насадку на сорняк и обдать паром 5-10 секунд. Таким же образом можно обрабатывать дорожки и щели между плиткой.

Уксус

Уксус и воду смешивают в равных пропорциях, переливают в пульверизатор и опрыскивают сорняки. Уже на следующий день зелень начнет вянуть, но опять-таки - корни могут выжить, поэтому через пару недель все придется повторить.

Лучшего эффекта получается достичь в сухую солнечную погоду. И внимательно следите за тем, чтобы раствор не попал на культурные растения.

Соль и сода

Соль нарушает водный баланс растений и эффективно уничтожает надземную часть сорняков. Но у соли есть довольно большой минус - она портит почву, а после дождя может попадать и на соседние участки. Поэтому соль нужно использовать точечно: посыпать только определенные места или же пролить их солевым раствором - 1 стакан соли на 10 л воды.

Сода действует несколько мягче - она замедляет рост растений и подавляет молодые всходы, хотя и не уничтожает сорняки полностью. Нужно развести 2-3 столовые ложки соды в литре воды и обработать надземные части растений.

Также дачники иногда советуют использовать кукурузный глютен, который подавляет прорастание семян. Рассыпать его нужно ранней весной, до появления всходов. Но учитывайте, что глютен подавляет любые семена, поэтому этот способ не подойдет, если рядом вы планируете что-то посеять.

Если говорить о том, какое самое сильное средство от сорняков, которое дает 100%-й результат, то это гербициды.

Из "химии" в борьбе с сорняками можно попробовать "Глифос", "Торнадо" или аммиачную селитру. Среди гербицидов есть препараты сплошного действия - они уничтожают все, а не только сорняки, но есть и избирательные, поэтому перед покупкой читайте инструкцию или консультируйтесь.

Что подкладывать под забор, чтобы бороться с сорняками

Также можно прибегнуть к агротехническим приемам, которые не уничтожают сорняки, но не дают им расти и распространяться. Что можно сделать:

вкопать преграду вдоль забора - она не даст сорнякам "приползать" с соседнего участка, в качестве преграды используют листы металла, шифер или плотный геотекстиль, а закапывают их на глубину 30-50 см;

вырывать сорняки с корнями - старый, но надежный способ, можно использовать сапу, узкую лопатку, главное - не оставлять корни в земле;

мульчировать - застелить землю вдоль забора укрывным материалом или засыпать толстым слоем мульчи (компостом, торфом, хвойным опадом, опилками).

Идеальный вариант - застелить плотный черный геотекстиль, а сверху насыпать гравий или щепу. Выглядеть будет аккуратно и сорняки не проберутся. На зиму такой "щит" убирать не нужно.

Что посадить вдоль забора от сорняков

Продвинутые садоводы идут еще дальше - они не уничтожают сорняки, а сажают почвопокровники, которые буквально "выдавливают" ненужную растительность.

Кроме всего, почвопокровные растения превращают невзрачное пространство вдоль забора в зеленый ковер. В качестве таких можно посеять клевер, тимьян, мелиссу, барвинок, флокс шиловидный. Для забора из рабицы отлично подойдет плющ - он создаст густое покрытие на земле и эффектно оплетет сетку.

При этом не забывайте, что иногда почвопокровники разрастаются не хуже сорняков. Чтобы они не вышли за отведенные границы, их тоже можно ограничить шифером или металлическим листом.

