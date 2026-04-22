Доплата к пенсии за особые заслуги перед государством выплачивается многодетным матерям.

Средняя пенсия в Украине в 2026 году достигла 7236 гривень. Сумму выплат можно увеличить – для этого Пенсионный фонд вводит различные надбавки и льготы. Одна из них – доплата к пенсии для граждан, отличившихся особыми заслугами перед Родиной.

К этой категории относится доплата к пенсии многодетным матерям. Женщинам стоит помнить, что такая выплата не назначается автоматически – за ней нужно самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд. Поэтому некоторые гражданки могут иметь право на льготу, но не воспользоваться ею и потерять средства.

Какова доплата к пенсии многодетным матерям

На своем сайте ПФУ сообщает, что в Украине существует доплата к пенсии матери-героине. Такой статус по законодательству имеют женщины, которые воспитали до 6-летнего возраста не менее 5 детей. Усыновленные дети тоже учитываются. Надбавка устанавливается независимо от того, какой именно вид пенсионных выплат получает лицо.

Хотя на практике обычно начисляется доплата к пенсии многодетной матери, отец тоже может ее получить. Но это возможно только при условии, когда мужчина является единственным опекуном, поскольку женщина погибла или утратила материнские права.

Ежемесячный размер пенсии матери-героини увеличивается на сумму от 35 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных, если у нее 5 детей, до 40 процентов при 10 и более детях. В 2026 году возможная сумма надбавки варьируется от 908 гривень 25 копеек до 1038 гривень. С увеличением прожиточного минимума она тоже вырастет.

Чтобы получить средства, необходимо в электронной или бумажной форме обратиться в отделение Пенсионного фонда. В ПФУ подается заявление на установление надбавки за особые заслуги перед Украиной, а также свидетельства о рождении детей. Начисляется доплата к пенсии 2026 с даты обращения лица.

Малоизвестен тот факт, что в случае смерти лица, имевшего право на надбавку, средства начисляются близким, которым установлена пенсия 2026 по потере кормильца. Один нетрудоспособный член семьи получит 70% от доплаты, а двое и более – 90%.

Льготы также касаются случаев, когда на пенсию выходят многодетные матери. Как устанавливает закон Украины, женщины могут выйти на заслуженный отдых в 50 лет, если воспитали 5 и более детей и имеют хотя бы пятнадцать лет стажа. По желанию женщины или в случае самостоятельного воспитания детей раньше обычного выйти на пенсию может и отец, но ему необходимо иметь двадцать лет стажа.

Напомним, что повышенная пенсия многодетным матерям в 2026 году – не единственная льгота.

