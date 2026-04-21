Независимо от климатической зоны, есть овощи, которые можно сажать в конце апреля-мае - например, горох, салат, морковь, редис - овощи будут готовы как раз к приготовлению любимых летних блюд. Рассказываем, что посадить в апреле на даче: 12 культур с советами по срокам посадки.

Что посадить в апреле в открытый грунт

При посадке овощей в апреле и мае главное - правильно рассчитать сроки так, чтобы урожай созрел до наступления последних заморозков в вашем регионе. пишет издание The Spruce.

Салат и зелень

Салат и другие виды зелени, такие как руккола и капуста кале, можно высаживать, как только почва станет пригодной для обработки. Это холодостойкие культуры, которые переносят случайные заморозки.

Просто разбросайте мелкие семена по поверхности почвы и аккуратно разровняйте их граблями. Чтобы защитить всходы от птиц и грызунов, накройте грядку тюлевой тканью до прорастания.

Сахарный горошек

Горох - также в числе того, что посадить в апреле в грунт. Это отличный морозостойкий вариант во многих регионах.

Его можно высевать в открытый грунт уже в начале апреля, как только температура стабилизируется выше +5С. Он переносит легкие заморозки и созревает через 50–70 дней после посадки. Обязательно установите шпалеру или опору - это увеличит урожай и защитит растения от болезней.

Морковь

Еще один морозостойкий овощ, который можно сажать в апреле. Семена можно высевать в рыхлую почву на глубину около 0,5-1 см, они прорастут, как только почва прогреется. Урожай можно ждать через два-три месяца после прорастания.

В южных регионах с жарким летом лучше посеять пораньше - морковь плохо переносит сильную жару.

Редис

Тоже из списка "Что посадить в апреле на огороде". Это овощ прохладного сезона, идеально подходящий для посадки в апреле в большей части страны.

От посева до сбора урожая проходит около 30 дней. Сейте в апреле - и уже в мае редис украсит ваш весенний салат.

Огурцы

Их легко выращивать путем прямого посева. Однако этот овощ не любит холодную погоду - его следует высаживать на открытом воздухе после последних заморозков в вашем регионе.

В южных регионах Украины огурцы можно высевать в открытый грунт уже в конце апреля. В центральных и северных регионах лучше подождать до середины мая или начать выращивание в помещении с последующей пересадкой. Огурцы готовы к сбору примерно через два месяца после прорастания.

Помидоры

Еще один теплолюбивый овощ, который можно высаживать на открытом воздухе в апреле, при условии, что угроза заморозков миновала.

На юге Украины помидоры можно высаживать в открытый грунт в конце апреля. В остальных регионах апрель - подходящее время для высадки рассады в теплицу. Помидоры черри созревают быстрее всего и отлично подходят для раннего урожая.

Цуккини и кабачки

Не переносят заморозков, поэтому их можно сажать в апреле, но в теплых регионах. В центральных регионах - ближе к концу апреля - началу мая.

Садоводы советуют сажать рядом с кабачками бархатцы или циннии - они привлекают опылителей и существенно улучшают урожай.

Зеленая фасоль

Одна из самых быстрорастущих и благодарных культур, которые можно выращивать. Она не морозостойкая, поэтому семена высевают прямо в грядку, как только почва прогреется - пересадку фасоль переносит плохо.

В южных регионах это конец апреля, в центральных - начало мая.

Зимняя тыква

Не все сорта зимней тыквы успевают созреть за лето, но "Деликата", желудевая и спагетти-тыква вполне подходят - они созревают быстрее и их можно собрать в конце лета.

Высаживайте в открытый грунт после последних заморозков - на юге это конец апреля, в центре - начало мая.

Баклажаны

Апрель - отличное время для посева семян баклажанов, независимо от того, живете ли вы в прохладном северо-западе или в жарком юге. Однако, если вы надеетесь на ранний летний урожай, баклажаны лучше всего подходят для регионов с устойчиво жарким летом, так как они прекрасно растут при температуре 27С и выше.

В более прохладных регионах их выращивают через рассаду, а в открытый грунт или теплицу высаживают через 8-10 недель, когда минует угроза заморозков.

Острый перец

Можно ли посадить перец в апреле? Как и баклажаны, острый перец сеют на рассаду в помещении. Ему нужен длинный тёплый сезон, поэтому начинать нужно пораньше.

В открытый грунт рассаду высаживают, когда минует угроза заморозков.

Подсолнухи

Лучше всего растут при прямом посеве семян, и эти растения не выносят заморозков. Поэтому они отлично подходят для теплого климата, где угроза заморозков уже миновала.

Высевают подсолнухи прямо в грунт - на юге Украины это конец апреля, в центре - начало мая.

