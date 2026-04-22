Летний Николай - один из самых почитаемых праздников весны.

В народно-церковном календаре весенний период связан с днем перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из города Мир в Бари. Этот праздник, посвященный одному из самых почитаемых христианских святых, известен как Летний Николай или Никола Вешний. Рассказываем, на какую дату он приходится по новому церковному стилю, а также о главных традициях и запретах этого дня.

Кто такой Николай Чудотворец

Святого, известного как Николай Чудотворец, Николай Угодник, или просто святой Николай издавна считается одним из самых почитаемых у народа.

При жизни святитель прославился добротой и умением примирять людей. Считалось, что он помогает тем, кто оказался несправедливо осужден, поддерживает раскаявшихся, оберегает торговцев, земледельцев, пчеловодов и детей. К нему нередко обращались путники и моряки, прося защиты и благополучной дороги.

Николай Чудотворец жил в III-IV веках в Малой Азии в состоятельной христианской семье. С юности он посвятил себя вере, много молился и изучал Священное Писание. После смерти родителей раздал имущество нуждающимся и полностью посвятил жизнь служению Богу.

Одним из самых известных преданий стало его тайное милосердие: Николай незаметно помог бедной семье с тремя дочерями, подбрасывая в дом мешочки с золотом для их приданого. Этот сюжет лег в основу традиции тайных подарков и образа Санта-Клауса.

После смерти около 345 года его мощи стали святыней. В XI веке их перенесли в итальянский Бари, где они хранятся в базилике Святого Николая. Часть мощей осталась в Мирах и позже была перенесена в Венецию.

В народной традиции это событие связано с праздником, который называют Никола Вешний, или Николай Летний - дня, который считался началом настоящего тепла, полевых работ и ожидания благодатных дождей.

Какого числа Летний Николай по новому календарю

В церковном календаре святому Николаю посвящено несколько дат, но особенно выделяют две - весеннюю (22 мая по староцерковному стилю) и зимнюю (19 декабря по старому стилю). После перехода Православной церкви Украины на новый календарь даты этих праздников сместились на 13 дней раньше.

То есть, зимнего Николая теперь почитают 6 декабря, а Никола Вешний приходится на 9 мая. В народе так и говорят: "Два Николы - один с травой, другой с морозом".

С Николы весеннего, по народным наблюдениям, начинался стремительный рост травы. Лошадей выводили на ночной выпас, и после скудной зимы они постепенно набирались сил. Эта дата символизировала переход от тревожной зимы к более спокойному и сытому периоду.

Николай Летний - что можно делать

22 мая верующие традиционно отправляются в храм, где молятся святителю. К святому Николаю принято обращаться с молитвами о здоровье, благополучии в дороге и защите в пути. Считается, что он помогает уберечься от бедности, несправедливости и жизненных испытаний, а также покровительствует учащимся.

В народной традиции существует множество молитв к Николаю Угоднику, обычно сначала читают "Отче наш", а уже затем обращаются к святому с просьбой.

В этот день также принято освящать воду в храме. Ей придают особое значение: используют для питья, считая, что она помогает при недугах, а также окропляют жилище для очищения и защиты.

В старину на Николу Вешнего старались работать с пользой для дома и хозяйства: занимались уборкой, огородными делами и повседневными заботами. Однако чрезмерно тяжелого труда старались избегать.

С Николиным днем связывали и благоприятные события в личной жизни: его считали хорошим временем для свадьбы или помолвки, а заключенные союзы - крепкими и долгими.

В сельской традиции к этому времени начинали высаживать картофель. После Николы Вешнего также разрешалось начинать купальный сезон - до этого времени купание считалось опасным.

Что нельзя делать на Летнего Николая

В день святого Николая существует ряд запретов, которые в народной традиции считаются особенно важными. Один из главных - избегать грубых слов и сквернословия, так как это считается большим грехом.

Согласно поверьям, в этот день также не стоит:

обижать детей, пожилых - любые обиды могут обернуться болезнями;

вредить животным и даже убивать пауков - это может привести к денежным потерям;

выносить мусор после захода солнца - вместе с ним может уйти достаток из дома;

стричь волосы и ногти - чтобы не "укоротить" себе жизнь;

отказывать в помощи нуждающимся - это к финансовым трудностям;

брать или давать деньги в долг - вернуть их будет сложно.

Также в праздник не советуют держать окна зашторенными - святитель Николай "заглядывает" в дом, чтобы увидеть, нужна ли помощь.

Никола Вешний - народные приметы

С этим днем связано немало погодных наблюдений:

дождь в Николу Вешнего считается добрым знаком - к щедрому урожаю;

ночью слышны раскаты грома - скоро погода улучшится;

громко квакают лягушки - можно ждать богатого урожая овса;

если стоит прохладная погода - настоящее тепло придет лишь к Троице.

В старину также говорили, что после Николы Вешнего еще могут быть двенадцать холодных утренников - вплоть до Семенова дня 1 сентября.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2026 года с праздниками на каждый день месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: