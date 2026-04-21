Некоторым украинцам не назначат субсидию без личного обращения в Пенсионный фонд.

В Украине существует субсидия на отопление – государственная помощь на оплату коммунальных услуг для семей с невысоким доходом. Такой вид выплат начисляется Пенсионным фондом дважды в год – на отопительный и неотопительный сезоны. Большинству получателей помощь переназначается автоматически, но есть исключения.

Субсидия на отопительный сезон покрывает период с 1 мая по 30 сентября. Некоторые категории украинцев, которые хотят и в дальнейшем получать помощь, должны самостоятельно обратиться в ПФУ. Без поданного заявления помощь им не начислят.

Как подать заявление на субсидию через Пенсионный фонд

На официальном сайте ПФУ говорится, что с 1 мая большинству украинцев, которые уже получали помощь, ее продолжат предоставлять и в дальнейшем. Те, кому субсидия начисляется автоматически, могут дополнительно не обращаться в Пенсионный фонд с какими-либо документами.

Однако есть также граждане, которым субсидия 2026 не назначается просто так. Им нужно подать заявление и декларацию, чтобы оформить помощь. В этот перечень вошли 5 категорий домохозяйств:

те, кто арендует жилье и оплачивает в нем коммунальные услуги;

те, кто в отопительном сезоне не получал субсидию, или размер помощи составлял ноль гривен;

у кого в жилье проживает меньше людей, чем указано по прописке;

если среди членов семьи есть ВПЛ;

если подается заявление на субсидию на сжиженный газ, печное топливо.

Обратиться за оформлением помощи Пенсионный фонд Украины рекомендует с 1 мая по 30 июня – тогда субсидия будет назначена с начала неотопительного сезона. Если подать заявление позже, средства начислят с месяца оформления.

Что касается того, как подать заявление на назначение субсидии, для украинцев существует несколько вариантов. Можно обратиться лично в любое отделение ПФУ или заполнить форму на сайте фонда. Кроме Пенсионного фонда, помочь с оформлением могут сотрудники Центров административных услуг или портал "Дія". Жители сел могут подать заявление через уполномоченное лицо органа сельского совета.

