Nintendo продала уже более 55 миллионов консолей Switch

Animal Crossing: New Horizons за первые 11 дней после выхода купило свыше 11 миллионов человек.

Nintendo продала уже более 55 миллионов гибридных консолей Switch.

Об этом компания сообщила в своем отчете за четвертый квартал прошедшего финансового года, который завершился 31 марта.

Согласно отчету, за четвертый квартал Nintendo продала 3,29 млн консолей Switch, таким образом общие продажи гибридной приставки достигли отметки в 55,77 млн устройств. В текущем финансовом году (с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года) компания планирует продать 19 млн консолей Switch и Switch Lite.

Свежий эксклюзив Nintendo – симулятор жизни Animal Crossing: New Horizons за первые 11 дней с момента релиза (с 20 по 31 марта 2020 года) был продан тиражом в 11,77 млн копий. Всего же за первые шесть недель после выхода игру купило 13,41 млн человек.

Тем не менее, самой продаваемой игрой на Switch за все время остается аркадный автосимулятор Mario Kart 8 Deluxe — его тираж составил 24,77 млн копий. За ним идет файтинг Super Smash Bros. Ultimate — 18,84 млн проданных копий. Замыкает тройку лидеров приключенческий экшн The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 17,41 млн копий.

Напомним, гибридная консоль Nintendo Switch вышла в 2017 году – спустя четыре года после выхода PS4 и Xbox One. Она значительно уступает по мощности конкурентам от Sony и Microsoft, однако прочно занимает свою нишу и предлагает игрокам уникальный опыт. Switch можно использовать как портативное устройство или же как домашнюю консоль, подключив через док-станцию к телевизору. Благодаря своим эксклюзивным играм, а также инновационным решениям, в числе которых геймпады Joy-Con, консоль Nintendo Switch уже успела обойти по продажам Xbox One.