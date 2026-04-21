Рассказываем, как правильно хранить лимон, чтобы он оставался свежим на три недели дольше обычного.

Свежие лимоны - один из самых универсальных продуктов, которые часто есть у нас на кухне. Сок и цедра добавляют блюдам яркость, а сам цитрус нередко выручает даже в бытовых задачах - от чистки поверхностей до удаления запахов. Но далеко не все задумываются о том, как хранить лимоны, чтобы они дольше оставались свежими. Одни по привычке кладут их в холодильник, другие наоборот - оставляют при комнатной температуре в вазе или корзине с фруктами. Давайте разберемся, как делать правильно.

Где лучше хранить лимон - в холодильнике или нет

Оказалось, многие хранят лимоны неправильно - и теряют до трех недель свежести, пишет издание Better Homes & Gardens. Эксперты подтверждают: способ хранения действительно имеет значение. Но не менее важно также уметь выбирать цитрусы при покупке.

Обращайте внимание на простые признаки свежести:

кожура должна быть ярко-желтой, плотной и упругой;

плод - тяжелым для своего размера;

при легком нажатии лимон слегка пружинит;

аромат - свежий и насыщенный.

Избегайте мягких, сморщенных плодов и лимонов с пятнами или плесенью.

Итак, где же хранить лимоны, чтобы они долго не портились?

Идеальная температура для лимонов - около +7-10°C. Это немного выше, чем в холодильнике (+4°C или ниже), но именно холод помогает значительно продлить их свежесть. По словам инспектора по качеству фруктов Райана Сэнки (Whole Foods Market), хранение лимонов в холодильнике - это лучший вариант, особенно в теплом климате. "Если у вас дома прохладно, и вы планируете использовать лимоны в ближайшие дни, то их можно оставить при комнатной температуре", - говорит Сэнки.

Но для длительного хранения лучше все-таки подходит холодильник - он помогает сохранить лимоны свежими заметно дольше.

Как хранить лимон в холодильнике

Целые лимоны лучше всего отправить в ящик для овощей. Как объясняет эксперт, низкая температура замедляет процесс созревания и помогает сохранить влагу и свежесть плодов. Важно учитывать, что лимоны чувствительны к этилену - газу, который выделяют некоторые фрукты и овощи и ускоряют их порчу. Поэтому лимоны не советуют класть рядом с бананами, яблоками или томатами.

Немытые и сухие лимоны нужно положить в герметичный контейнер, а затем убрать его в холодильник - в ящик для овощей или на полку.

При этом есть исключение: если лимоны недозрелые, то их можно оставить при комнатной температуре. Более того, чтобы ускорить созревание - положить рядом с бананами или другими фруктами, которые выделяют этилен.

Как хранить нарезанный лимон в холодильнике

Перед тем, как снимать цедру или нарезать, лимоны обязательно нужно хорошо промыть под прохладной проточной водой, чтобы удалить загрязнения с кожуры. После разрезания цитрусы важно сразу убрать в холодильник - при комнатной температуре они быстро теряют влагу и свежесть.

Чтобы продлить срок хранения, лучше не резать плод слишком мелко: половинки лимона сохраняются дольше, чем дольки. Срез рекомендуется плотно закрыть пищевой пленкой, после чего поместить лимон в герметичный контейнер или пакет с застежкой. Это поможет удержать влагу и защитить цитрус от заветривания.

По словам экспертов, при комнатной температуре лимоны сохраняются около недели. В холодильнике же целые плоды могут оставаться свежими до месяца.

