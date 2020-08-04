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В этом году Sony заработала на видеоиграх 5,6 миллиарда долларов

14:32, 04 августа 2020
Игры
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PlayStation 4 продалась тиражом в 112 миллионов устройств / gamespot.com

Об этом в свежем отчете за первый квартал текущего финансового года, который закончился 30 июня, сообщила компания Sony.

Согласно отчету, консоль PlayStation 4 разошлась тиражом в 112,3 миллиона устройств. Число подписчиков сервиса PlayStation Plus достигло 49,9 миллиона человек.

Число подписчиков PS Plus достигло почти 45 миллионов человек / sony.net

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Продажи игр от внутренних студий Sony составили 18,5 миллиона копий (без учета продаж Ghost of Tsushima). Всего же в первом квартале на PlayStation было продано 91 миллион копий игр – практически вдвое больше показателей первого квартала 2019 года, когда было продано 49,8 миллиона игр. Причем цифровые продажи составили 74% – против 53% за аналогичный период прошлого года.

За весь финансовый год Sony планирует получить выручку в размере $23 миллиардов, а операционную прибыль в размере $2,2 миллиарда. Кроме того, компания планирует продать еще 9 миллионов консолей PlayStation 4.

Напомним, уже 6 августа компания Sony проведет трансляцию State of Play, на которой расскажет про новые игры от сторонних разработчиков для PS4 и PS VR. Кроме того, по время трансляции будут рассказаны новые подробности об играх для PlayStation 5, которые были представлены на июньской презентации. Однако о самой консоли нового поколения, PlayStation 5, новых подробностей не будет.

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Теги: #PlayStation