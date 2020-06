Игроки в ярости занижают рейтинг The Last of Us Part II

Пользовательская оценка игры на Metacritic составила 3,4 балла.

Сегодня, 19 июня, состоялся релиз сиквела нашумевшего эксклюзива PlayStation – экшена The Last of Us Part II.

Игра еще до релиза попала в скандал, когда в мае этого года в сеть слили сюжетные ролики. Многим не понравилась выбранная разработчиками тема, за что фанаты первой части набросились с критикой на Naughty Dog и творческого руководителя студии – Нила Дракманна. В частности, его обвинили в желании угодить ЛГБТ-сообществу.

Читайте такжеДа прольется кровь. Финальный обзор The Last of Us Part II (спойлеры)

За несколько недель до релиза журналисты получили пресс-копии игры и написали свои рецензии. Агрегатор Metacritic учел более 90 обзоров от различных изданий. Большая часть рецензентов поставила второй части The Last of Us от 90 до 100 баллов. В результате средняя оценка игры на Metacritic составила 95 баллов.

Однако сегодня ночью состоялся полноценный релиз игры и на Metacritic появились отзывы от более чем 8 тысяч игроков. Пользовательская оценка The Last of Us Part II составила всего 3,4 балла из 10 возможных. Игроки написали более 5 тысяч негативных отзывов, где выразили недовольство ключевыми сюжетными поворотами, а журналистов упрекнули в продажности.

Читайте такжеНеоспоримый шедевр или полный провал. Обзор The Last of Us Part II

Интересно, что многие негативные обзоры стали появляться еще утром, когда игроки физически не успели бы пройти The Last of Us Part II целиком. Учитывая, что сперва нужно было еще успеть скачать игру, которая занимает 100 ГБ на жестком диске. Это подметил и известный украинский комментатор турниров по Dota 2 – Виталий v1lat Волочай.

«Для прохождения игры вам нужно минимум 20 часов. У критиков была возможность оценить ее полностью, а у других — нет. Как, черт возьми, вы можете оценивать игру, которую даже не прошли?», – написал Волочай на своей странице в Twitter.

УНИАН еще до релиза прошел игру и написал два обзора. В одном мы разобрали мир игры, геймплейные механики, звуковой дизайн и графику. А в другом – сюжет. Обе рецензии доступны на нашем сайте.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram