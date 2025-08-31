The Blood of Dawnwalker может стать началом целой серии, рассказал Конрад Томашкевич.

Выходцы CD Projekt RED из Rebel Wolves нацелены превратить The Blood of Dawnwalker в полноценную сагу, и в центре её всегда будет главный герой Коэн.

Об этом рассказал креативный директор студии Матеуш Томашкевич в интервью для IGN. По его словам, авторы заранее понимают, куда развивать историю, но напрямую к сиквелам вернутся только если первая игра окажется успешной:

"У нас есть идеи для продолжения истории Коэна. В этой игре есть много интересного помимо вампиров, целый скрытый мир, который мы намеренно не затрагиваем в первой игре. Но игроки увидят намёки на это".

Одной из самых сложных задач стала проработка концовок и структура сюжета. В The Blood of Dawnwalker нет строгой линейности - сразу после пролога можно попытаться бросить вызов главному антагонисту. Но шансов победить почти нет, для этого придётся изучать мир, находить сюжетные арки и постепенно ослаблять врага.

Отдельно Томашкевич отметил важность 30-дневного таймера, в течение которого Коэн должен спасти свою семью. Однако по его словам, обратный отсчёт не означает "финал". После этого события история продолжится и даже может измениться.

Сюжетная завязка даёт игроку выбор: отправиться спасать семью или поклясться в отмщении и уничтожить всех на пути. Разработчики не стали раскрывать детали, оставив фанатам пространство для догадок.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что разработчики "Ведьмак 3" рассказали, сколько уйдёт на прохождение The Blood of Dawnwalker. Маленькая команда Rebel Wolves понимает свои возможности и не хочет делать огромную игру.

