Чтобы удачно встретить 2026 год, не стоит злить его символ неподходящими блюдами.

По китайскому гороскопу 2026 год будет годом Огненной Лошади. Этот знак символизирует подвижность, легкость, активный образ жизни. Если вы верите во влияние астрологии на жизнь, то стоит попытаться задобрить символ года. Стоит запомнить, что нельзя готовить на Новый год, поскольку неподходящие блюда могут разрушить благосклонность Лошади.

Эти советы будут полезны даже для людей, которые не верят в астрологии, поскольку вполне соответствуют рекомендациям по здоровому питанию.

Какие блюда нельзя готовить на Новый год 2026

Огненный Конь - это активный знак, который одобряет легкую пищу. Тяжелая, калорийная еда ему точно не понравится. Важно также учитывать, что лошади травоядные, поэтому большое количество мяса на столе будет неуместно.

Видео дня

Острая еда

Символ года связан с огнем, который сам по себе жгучий. Избыток специй может перегрузить энергетику в доме, из-за чего повысится вероятность конфликтов и разногласий в семье. Лучше воздержаться от острых соусов и отложить в сторону перец чили.

Мясо

Разумеется, на столе не должно быть блюд с кониной. В год Лошади этот продукт неуместен, поскольку разозлит китайский знак. Также не стоит готовить говядину, ведь коровы, как копытные животные, довольно близки к коням. Вместо этого главным украшением стола может стать курица на Новый год.

Нельзя подавать любые жирные, высококалорийные, сложно приготовленные мясные блюда вроде свинины, баранины, ребрышек и холодца. Чем проще и легче для желудка еда, тем довольнее будет Лошадь. Не подходят для угощения также копчености и котлеты во фритюре - вместо этого продукты лучше сварить или запечь.

Закуски

На новогоднем столе не должно быть жирных закусок, которые готовятся в большом количестве масла, например, сырных палочек, картошки фри или шкварок. Предпочтительнее сделать снеки из овощей, морепродуктов или лаваша.

Салаты

Трудно представить себе новогодний стол, на котором отсутствует Оливье или Шуба. Однако тяжелые майонезные салаты при встрече 2026 года не в фаворе. Если не хочется от них отказываться, можно заменить майонез на йогуртовый соус и добавить больше зелени. А еще очень уместным будет крабовый салат или салат с тунцом.

Десерты

Из сладостей то, что нельзя готовить на Новый год 2026, включает тяжелые многослойные торты с большим количеством масляного крема. Вместо этого стоит сделать легкие блюда с "согревающими" ингредиентами, например, корицей, имбирем, апельсином.

Также не стоит подавать холодные десерты - мороженое, желе и т.д. Они не привлекут в дом нужной энергии тепла и уюта.

Алкоголь

Поскольку символ года является приверженцем здорового питания, он категорически не приемлет спиртное. Большое количество алкогольных напитков точно разрушит его симпатию. Поэтому на стол по возможности лучше поставить безалкогольное питье.

Цвет блюд

Главным цветом символа года будет огненный красный, поэтому заслужить его покровительство поможет еда теплых оттенков. А не рекомендуется подавать яства в холодных тонах. К счастью, синих и фиолетовых продуктов не так много - это баклажаны, краснокочанная капуста, свекла, некоторые ягоды. От всех них лучше отказаться.

Вас также могут заинтересовать новости: