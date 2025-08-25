В The Blood of Dawnwalker игроку придётся пройти главный квест всего за 30 игровых дней.

На Gamescom 2025 показали новые кадры The Blood of Dawnwalker - ролевой игры про вампиров от студии Rebel Wolves, основанной ветеранами CD Projekt RED.

Главная особенность проекта - жёсткий отсчёт времени: у героя будет 30 дней, чтобы спасти семью. Но не стоит пугаться, время двигается только после выполнения ключевых этапов заданий, и игрок всегда знает, сколько именно суток потратит.

Как рассказал геймдиректор игры Конрад Томашкевич GamesRadar, время в Dawnwalker - это полноценная валюта, прямо как золото: "Иногда мы даём возможность заплатить взятку, чтобы избежать потери времени. Но готовы ли вы потратить деньги, отложенные на доспехи?"

Провал основного задания не приведёт к экрану поражения, но мир и семья главного героя изменятся в зависимости от того, насколько эффективно он использовал отведённые дни: "Мы хотим, чтобы время само по себе создавалo эмоции - особенно ближе к финалу, когда его остаётся совсем мало".

В Dawnwalker игроки возьмут под контроль Коэна, человека днём и вампира ночью. В зависимости от времени суток будут меняться и способности, а значит, даже выполнение одного и того же квеста может обернуться по-разному.

Ранее Rebel Wolves рассказали, сколько времени уйдёт на прохождение The Blood of Dawnwalker. Маленькая команда понимает свои возможности и не хочет делать огромную игру.

