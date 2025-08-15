Мероприятие началось 14 августа и продлится до 21 августа включительно.

В Steam стартовал фестиваль Ukrainian Games Festival 2025, в рамках которого представлены игры от украинских разработчиков. Пользователи могут познакомиться с грядущими новинками, сделать покупки со скидками и попробовать демоверсии.

Например, в разделе демоверсий представлены такие игры, как Train Planet, "Туконі: Хранителі Лісу", Shards of the Realm, Remote Reaper: FPV Drone и "Лавандове Поле".

В рамках акции представлено около двухсот игр, как от известных студий, так и от самостоятельных разработчиков. А самое главное, что покупкой вы сможете поддержать украинский геймдев. Лучшие предложения на распродаже:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 979 грн (скидка 30%)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – 581 грн (скидка 30%)

Metro Exodus – 159 грн (скидка 80%)

Metro Saga Bundle – 277 грн (скидка 22%)

Sherlock Holmes Chapter One – 104 грн (скидка 85%)

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 49 грн (скидка 90%)

The Sinking City Remastered – 330 грн (скидка 70%)

BIGFOOT – 239 грн (скидка 20%)

STONKS-9800: Симулятор фондового ринку – 100 грн (скидка 33%)

Cradle – 42 грн (скидка 80%)

Фестиваль будет проходить до 21 августа.

Параллельно в Epic Games Store дарят высокооцененную игру с украинским переводом. Это черно-белая головоломка с 97% положительных отзывов от поигравших.

Напомним, на днях GSC анонсировала кучу свежего контента для Stalker 2, включая новые аномалии, задания, погодные условия и уровень сложности "Мастер". Все это разработчики планируют добавить в игру до конца года.

