GSC анонсировала кучу свежего контента в Stalker 2: новые задания, аномалии и интерфейс

Всё это разработчики планируют добавить в игру до конца года.

GSC Game World поделилась планами по развитию Stalker 2: Heart of Chornobyl на остаток 2025 года, и главным шагом станет переход на Unreal Engine 5.5.4.

Разработчики уверяют, что обновлённый движок улучшит стабильность и производительность проекта, а также даст новые возможности как для самой игры, так и для моддинга через Zone Kit Modifications Tool.

Среди запланированных нововведений - расширение арсенала с приборами ночного видения и биноклями, переработка системы A-Life, например, NPC станут хуже ориентироваться в темноте, улучшение поведения противников в бою и переработка баланса сил мутантов.

Игроков ждут новые аномалии, задания от старых и новых союзников, новые погодные условия и уровень сложности "Мастер".

Также появится более длинный цикл смены времени суток, изменятся правила формирования тайников, переработают механику выносливости и энергетиков.

В игру добавят иммерсивный визуальный режим, обновлённый интерфейс снаряжения с отображением показателей защиты, функцию восстановления сохранений из локальных копий, а также поправят оптимизацию и исправят некоторые баги.

Ранее мы рассказывали, что GSC Game World анонсировала Stalker 2 на Playstation 5. Игра выйдет на консоли Sony в конце года.

