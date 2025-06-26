Полный комплект инструментов Zone Kit может занять до 700 ГБ на диске.

Совместно с обновлением 1.5 для "Сталкера 2" вышел долгожданный набор инструментов для создания модификаций – Stalker 2 Zone Kit, одновременно шокировав моддерское сообщество своими системными требованиями.

Представленный как "первая фаза" инструментария, Stalker 2 Zone Kit может занять до 700 ГБ на диске. В издании PC Gamer выяснили, что при попытке установки система запрашивает скачивание на 471 ГБ, которое в итоге распаковывается в 659 ГБ.

Для сравнения, сама игра Stalker 2 весит 160 ГБ, а другие известные моддинговые комплекты значительно компактнее: набор инструментов для Baldur’s Gate 3 – 150 ГБ, а Creation Kit для Starfield – всего 20 ГБ.

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На вопрос о причинах столь большого размера представители GSC пояснили, что все игровые ассеты в Zone Kit представлены в оригинальном качестве без какого-либо сжатия.

"В настоящее время Zone Kit находится на первой стадии, поэтому мы рассмотрим возможности оптимизации размера (если это возможно) в будущем", – сообщили в студии.

Моддеры уже взялись за Stalker 2: видео

Напомним, в крупном патче 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики, в том числе улучшили систему А-Life и добавили возможность собирать части мутантов и продавать их.

Сама игра вышла в ноябре 2024 года. У GSC Game World большие планы на дальнейшее развитие "Сталкера 2". Они планируют выпустить два сюжетных дополнения и добавить онлайн-режим, а Netflix может снять сериал по игре.

В конце мая состоялся релиз обновленной трилогии "Сталкер" с улучшенной графикой и QOL функциями. Всем владельцам оригиналов ремастеры доступны бесплатно.

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