После того, как создатель Steam посмотрит все концовки, он собирается решить, во что играть дальше.

Основатель Valve и создатель Steam Гейб Ньюэлл рассказал, что в последнее время его очень сильно затянул Stalker 2.

На вопрос пользователя Reddit, который спросил у Ньюэлла, во что он сейчас играет, разработчик ответил, что он уже три раза прошёл проект от украинской студии GSC Game World и уже совсем скоро пройдёт в четвёртый:

"В последнее время я много играю в "Сталкер 2". Завтра я должен пройти четвертую концовку, и тогда мне нужно будет решить, во что играть дальше".

Ранее для Stalker 2 вышел очередной большой патч, который исправляет более 1200 ошибок.

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Интересно, а Габен нашёл отсылку на Half-Life в одной из локаций второго "Сталкера"?

Кстати о Half-Life, датамайнеры заявляют, что разработка третьей части легендарной серии уже на финишной прямой. В последнем обновлении для Dota 2 было найдено множество следов программного кода, который может относиться именнно к триквелу.

Кроме того, в самом начале этого года, 1 января, актёр Майк Шапиро, сыгравший в Half-Life G-Man, пообещал неожиданные сюрпризы в новом году.

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