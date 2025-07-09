Игра выйдет на консоли Sony в конце года.

GSC Game World анонсировала выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Playstation 5. Точная дата релиза не названа, но он запланирован на конец 2025 года.

Версия для PS5 получит поддержку фишек DualSense, включая тактильную отдачу и адаптивные триггеры. Также обещаны дополнительные технические улучшения для PS5 Pro.

Игра вышла на ПК и Xbox Series в ноябре 2024 года после долгих задержек. На старте её приняли сдержанно: на Metacritic - 73 балла от критиков и 7,6 от пользователей. В Steam у шутера 81% положительных отзывов.

Видео дня

С момента релиза GSC активно дорабатывает проект. Совсем недавно вышел патч 1.5 с официальной поддержкой модов и улучшенной системой A-Life.

Кроме того, в конце мая состоялся релиз обновленной трилогии "Сталкер" с улучшенной графикой. Всем владельцам оригиналов ремастеры доступны бесплатно.

Также мы рассказывали, что Гейб Ньюэлл прошёл Stalker 2 уже три раза и собирается в четвёртый. После того как создатель Steam посмотрит все концовки, он собирается решить, во что играть дальше.

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