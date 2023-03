В ролике можно услышать комментарии директора по дизайну студии Digital Sun Сары Косты.

Студия Digital Sun и издательство Riot Forge решили подробно показать The Mageseeker: A League of Legends Story — новую одиночную игру во вселенной League of Legends. Разработчики пообщались с журналистами издания IGN и поделились более 20 минутами геймплея.

В ролике можно услышать комментарии Сары Косты, директора по дизайну студии Digital Sun. Она упоминала о создании главного героя Сайласа, умениях протагониста, комментировала сражения и отдельные решения разработчиков.

Ролик начинается с заставки, в которой рассказывается о королевстве под названием Демасия. Магия в этой стране была запрещена, а колдуны эксплуатировались как чернорабочие. Сайлас решил выступить против государства: он вырвался на свободу и намерен разрушить существующие правила.

На видео демонстрируется много сражений. Главный герой применяет навыки из League of Legends, например, он бьет цепами, совершает рывок, копирует чужие способности и так далее. Помимо рядовых врагов, в The Mageseeker будут боссы. Один из них — Гарен, которого в начале невозможно победить. Сайлас почти не наносил ему урона.

Какие одиночные игры во вселенной League of Legends создаются и уже вышли

В 2021 году под эгидой Riot Forge были выпущены Ruined King: A League of Legends Story и Hextech Mayhem: A League of Legends Story от студий Airship Syndicate и Choice Provisions соответственно.

Первая — это тактическая RPG про противостояние с Виего и его Черным туманом, а вторая — ритмическая игра про любителя взрывов Зиггса.

Ранее Riot Forge также анонсировала приключение Song of Nunu: A League of Legends Story с рассказом истории Нуну и Виллумпа и CONV/RGENCE: A League of Legends Story — экшен-платформер с Экко в роли протагониста.

