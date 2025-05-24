Новинка доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

23 мая вышла полная версия ролевого экшена Tainted Grail: The Fall of Avalon от польской студии Questline. Новинка доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. До этого проект пару лет находился в раннем доступе Steam.

Игра представляет собой классическую RPG от первого лица с открытым миром, полным чудовищ, падших героев и интересных локаций. Многие тематические СМИ называют Tainted Grail: The Fall of Avalon "польским ответом Skyrim".

Сами разработчики называют свою RPG "переосмыслением артурианских мифов". Действие игры разворачивается на острове Авалон, спустя 600 лет после кончины легендарного короля. "Исследуйте мир, застрявший в вечной осени, станьте свидетелем падения легенд и принимайте значимые решения, вплетенные в сложный, разветвленный сюжет", – гласит синопсис.

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Игра получила в Steam 94% положительных отзывов, а пользователи хвалят ее за уникальный сеттинг, саундтрек, глубокую кастомизацию персонажей и взрослый сюжет. На агрегаторе OpenCritic средний балл игры составляет 80 баллов из 100.

Экшен-RPG можно купить в Steam за 835 грн. Стоимость версий для PS5 и Xbox Series X|S составила 1499 грн и 1150 грн соответственно.

А меж тем ремейк легендарной Gothic попал в топ "самых желанных" в Steam – игру ждут более 1 миллион геймеров. Точной даты выхода у нее все еще нет, но можно пощупать демо-версию.

А в Epic Games Store на этой неделе дарят сразу три игры, включая всеми любимый инди-файтинг Sifu.

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