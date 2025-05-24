Дженнифер Инглиш очень хотела пройти игру, но боялась, что не сможет её осилить.

В Clair Obscur: Expedition 33 есть сюжетный уровень сложности, и появился он не просто так, а по личной просьбе актрисы Дженнифер Инглиш, озвучившей главную героиню Маэль.

По словам Инглиш, ей очень хотелось пройти игру, в которой она сама приняла участие, но она боялась, что не справится с сражениями без облегчённого режима. Она поделилась этой мыслью с командой из Sandfall Interactive, и её услышали.

Инициативу взял на себя старший геймплей-программист Флориан Торрес, в итоге в игре появился полноценный лёгкий режим, ориентированный на тех, кто хочет наслаждаться историей и исследованием мира, не напрягаясь из-за боёв.

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Коллега Инглиш, актёр Бен Старр, который озвучил Версо, в шутку окрестил новый режим "режимом памяти Дженнифер Инглиш". Сама она поблагодарила разработчиков за внимание и заботу, особенно подчеркнув, как важно создавать комфортные условия для игроков с разным уровнем опыта.

Ранее мы рассказывали, что Clair Obscur Expedition 33 оказалась успешней ремастера Oblivion по количеству игроков. Игры вышли с разницей в 2 дня.

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