Игра неплохая, но не для всех.

По мотивам популярной MOBA League of Legends выпустили уже две одиночные игры. Первая — это тактическая RPG Ruined King: A League of Legends Story, о которой мы уже рассказывали в отдельном материале. Проект получился добротным и способен доставить немало удовольствия. А вот вторая игра называется Hextech Mayhem: A League of Legends Story и представляет собой музыкальный раннер. Ее качество получилось дискуссионным сразу по нескольким причинам. Подробнее о них и общих впечатлениях от игры УНИАН рассказал в нижеизложенном материале.

Переполох в большом городе

Сюжет Hextech Mayhem укладывается в несколько строчек. Любитель бомб и взрывов Зиггс решил устроить в городе прогресса Пилтовере настоящий хаос. И даже не спрашивайте почему — игра этого не объясняет. Пользователям придется довольствоваться любовью главного героя к разрушениям. Протагонисту пытаются помешать стражники и Хеймердингер — ученый, у которого Зиггс ранее работал помощником. История, если ее вообще можно так назвать, подается в четырех заставках и почти полностью посвящена спорам между двумя упомянутыми персонажами. Если кто-то не знает, то их конфликт взят из League of Legends, где Зиггс и Хеймердингер выступают чемпионами.

Искать сюжет в Hextech Mayhem бесполезно, поэтому переходим к геймплею. В проекте реализовано 36 стандартных уровней и три битвы с боссом. И я не зря использовал единственное число, ведь главным врагом всегда будет Хеймердингер, просто с разными боевыми механизмами. Локации нужно проходить слева направо, двигаясь в такт мелодии. Подсказки на экране помогают понять, когда и какую клавишу нужно нажимать.

В игре есть всего три действия — бросок бомбы, прыжок в воздух и падение на землю. Поначалу каждое из них выполняется в стандартном режиме. Когда наступает момент, игрок должен нажать соответствующую клавишу. Допускаются лишь миллисекундные отклонения, так как Hextech Mayhem очень строго относится к таймингам. Это нельзя назвать недочетом, но пользователям лучше держать в уме, что поблажки не предусмотрены.

При дальнейшем прохождении появляются новые типы команд. Например, действия, которые требуют более быстрого нажатия на кнопку. Они вклиниваются между тактами бита и проверяют реакцию на прочность. А еще игрокам понадобится зажимать клавиши на определенное время и совершать сальто с помощью многократного использования кнопки прыжка.

Hextech Mayhem старается развивать механики на протяжении всего прохождения, за что ее стоит похвалить. Она также умело комбинирует новые геймплейные элементы со старыми и радует разнообразием мелодий. Битвы с Хеймердингером тоже получились неплохими, так как заставляют перестроиться под необычный ритм и следить за здоровьем Зиггса. Эти забеги можно провалить, если не успевать нажимать нужные клавиши. Визуальный стиль в проекте простенький, но в целом он выглядит приятно, как для раннера.

Взрыв с привкусом пшика

Теперь переходим к спорным моментам. Во время забегов по уровням Зиггс собирает шестеренки. Желтые открывают доступ к новым локациям, синие позволяют соорудить механизмы для сражений с Хеймердингером, а белые открывают альтернативные облики. Примерно в середине прохождения кривая сложности начинает резко расти, что приводит к неприятностям. Возникают трудности с продвижением вперед, так как не хватает упомянутой валюты.

Игрокам без музыкального слуха придется много раз проходить уровни в попытках выбить еще десяток шестеренок. А иногда возникает потребность отправиться на более ранние локации, чтобы еще раз их "пропылесосить". Из-за этого игра кажется растянутой, хотя на деле она проходится за пять часов даже с учетом проблемного открытия уровней. Благо при повторном прохождении начальных этапов пользователи будут понимать, насколько сильно выросли их навыки, и гордиться собой. Это немного компенсирует местный гринд.

Еще одна проблема — фристайл со взрывами. За прохождение каждого уровня выдается ранг — от железа до претендента. Чтобы получить высочайшую оценку, недостаточно идеально совершить все действия. Нужно еще слушать мелодию и бросаться бомбами в определенные моменты. Без этого выше алмаза подняться не удастся.

Решение получилось крайне спорным, ведь дополнительные броски бомб часто путают и сбивают с темпа. Да и понять, когда именно их нужно совершать, позволит лишь музыкальный слух. Если его нет, то и отличных результатов в Hextech Mayhem не видать. Я вот максимум смог набрать 65 % фристайла — выше этой планки мои уши не позволяют прыгнуть. Конечно, после первого прохождения открывается режим со всеми подсказками. Но ведь не каждый захочет повторить свое приключение в Hextech Mayhem. К остальным неоднозначным моментам относятся:

Система возрождений. Если перепутать клавишу или сильно не уложиться в нужное время, то Зиггс потеряет сознание. Затем появится возможность возродиться с помощью выполнения команды на экране. Вот только при воскрешении игрока забрасывает вперед, а не назад. То есть он гарантированно пропустит часть шестеренок и уже не сможет претендовать на хороший ранг. И это все из-за одной ошибки. Почему разработчики решили не давать шанс заново пройти отрезок, на котором пользователь проиграл, мне совершенно непонятно.

Визуальные эффекты. Иногда они сбивают с толку и не дают сосредоточиться. То же самое касается перепадов в мелодии, которые происходят при идеальном выполнении десятка команд подряд. Разработчики хотели как-то подбодрить игроков за их успехи, но лучше бы они обошлись множителем счета.

Наказание за ошибки в битвах с боссами. На среднем уровне иногда достаточно провалить две команды, чтобы лишиться 80 % здоровья.

Краткие выводы

В целом Hextech Mayhem: A League of Legends Story получилась неплохим музыкальным раннером. Однако он подходит преимущественно для прожженных любителей жанра. Новичков игра дрессирует слишком жесткими методами, из-за чего возникает желание ее забросить. А мотивации тренироваться и выбивать высокие ранки толком-то и нет.

Автор: Назар Степорук