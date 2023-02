События проекта будут разворачиваться в Демасии.

В середине января благодаря рейтинговому агентству Южной Кореи стало известно о разработке The Mageseeker: A League of Legends Story — новой одиночной игры во вселенной популярной МОВА League of Legends. И вот спустя месяц Riot Forge, издательское подразделение Riot Games, официально анонсировало проект.

Компания опубликовала ролик с информацией о проектах, запланированных на 2023 год. На видео впервые показали The Mageseeker, главного героя игры Сайласа и несколько геймплейных кадров. За создание экшен-RPG отвечает студия Digital Sun, известная по Moonlighter. Она также трудится над пока не анонсированной новинкой в партнерстве с 11 bit studios.

В описании проекта сказано: "The Mageseeker: A League of Legends Story — это двухмерная пиксельная ролевая игра, действие которой разворачивается в Демасии, могущественном королевстве в мире Рунтерры, которое стремится ограничить то, что оно считает запрещенной магией, но при этом само пользуется колдовством для поддержания порядка. Играйте за Сайласа, сбежавшего мага, чьи поиски мести разрушат обманчивый мир Демасии — мир, построенный на крови и поту магов".

Пользователям пообещали активный игровой процесс в духе изометрических экшенов в фэнтезийном антураже. А сюжет будет посвящен демонстрации силы и поискам справедливости. The Mageseeker выйдет на ПК и консолях, но точная дата пока не сообщается.

Какие одиночные игры во вселенной League of Legends создаются и уже вышли

В 2021 году под эгидой Riot Forge были выпущены Ruined King: A League of Legends Story и Hextech Mayhem: A League of Legends Story от студий Airship Syndicate и Choice Provisions соответственно.

Первая — это тактическая RPG про противостояние с Виего и его Черным туманом, а вторая — ритмическая игра про любителя взрывов Зиггса.

Ранее Riot Forge также анонсировала приключение Song of Nunu: A League of Legends Story с рассказом истории Нуну и Виллумпа и CONV/RGENCE: A League of Legends Story — экшен-платформер с Экко в роли протагониста.

