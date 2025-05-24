Оказалось, это был не анонс Divinity 3, а стандартная техническая процедура.

На днях фанаты Larian Studios схватились за сердце: официальный аккаунт студии в X (бывший Twitter) внезапно сменил название с @larianstudios на @divinity.

Однако почти сразу директор по издательской деятельности Larian Майкл Доус прояснил ситуацию: это не тизер новой игры, а чисто технический процесс, студия возвращает себе контроль над аккаунтами, связанными со своими франшизами, чтобы предотвратить случаи фишинга и имитаций от третьих лиц.

С его слов, X по ошибке заменил основной аккаунт на @divinity, и это не связано с будущими анонсами. Доус подчеркнул, что Larian продолжает работать над несколькими крупными проектами, но в ближайшее время ждать новостей не стоит.

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При этом ни он, ни другие представители студии не отрицают возможности новой игры во вселенной Divinity. Более того, в другом сообщении Доус заявил, что ещё слишком рано говорить о чём-то конкретном, но у студии много планов.

Недавно глава Larian Свен Винке также упомянул, что студия уже работает над чрезвычайно амбициозной игрой и рассчитывает показать её до 2030 года.

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