Заявление последовало после запуска Radeon RX 9060 XT, которая выходит в версиях с 8 ГБ и 16 ГБ памяти.

В последнее время профильные СМИ и блогеры активно критикуют решение AMD и NVIDIA выпускать новые видеокарты с 8 ГБайт видеопамяти. При этом наибольшее возмущение вызывает то, что обе компании пытаются запутать пользователей, присвоив почти одинаковые названия GPU с разным уровнем производительности, пишет Tom's Hardware.

Так, авторы популярного YouTube-канала Hardware Unboxed высказали мнение, что недавно представленная Radeon RX 9600 XT с 8 ГБ VRAM создана с одной целью – чтобы запутать покупателей, особенно тех, кто покупает готовые сборки.

Этот пост привлек внимание топ-менеджера AMD Фрэнка Азора, решившего выступит в защиту младшей версии Radeon RX 9600 XT. По его мнению, 8 ГБ VRAM "более чем достаточно" для игр в разрешении 1080p, на котором играет большинство геймеров, согласно Steam.

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Также он подчеркнул, что если пользователю не хватает 8 ГБ VRAM, доступна версия с 16 ГБ. Однако AMD ранее позиционировала RX 9060 XT как ускоритель для "ультраплавного" гейминга в 1440p, что противоречит новым заявлениям.

Вместе с тем тестирование современных игр показывает ограничения 8 ГБайт даже в 1080р-гейминге. Так, Indiana Jones and the Great Circle уже превышает возможности Nvidia RTX 5060, заставляя снижать настройки до средних из-за нехватки видеопамяти. Эксперты отмечают, что разумный минимум на сегодня – это 12 ГБ.

GeForce RTX 5060 с объемом видеопамяти 8 ГБ поступила в продажу 19 мая по цене 299 долларов. На сегодня это самая дешевая GPU с графической архитектурой Nvidia Blackwell. Столько же стоит Radeon RX 9060 XT на 8 ГБ –более мощная альтернатива RTX 5060 от AMD.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является мобильная GeForce RTX 4060. За ней идут GeForce RTX 3060 и десктопный вариант RTX 4060.

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