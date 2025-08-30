Консоль можно будет подключить к док-станции, как Nintendo Switch.

В сети появились новые подробности о портативной Playstation 6, где ключевым элементом станет чип AMD с кодовым названием Canis.

Согласно каналу Moore’s Law is Dead, процессор устройства будет выполнен по техпроцессу TSMC N3 и получит комбинацию из шести ядер: 4 Zen 6c и 2 энергоэффективных Zen 6 LP.

Видеочип должен базироваться на RDNA 5 с 16 вычислительными блоками. Для сравнения, Steam Deck обходится 8 RDNA 2 CU, а у ROG Ally X их 12. Сам же инсайдер заявляет, что консоль Sony будет мощнее и Switch 2 и Xbox ROG Ally.

Видео дня

Источники утверждают, что в док-режиме видеокарта сможет работать на частотах до 1.65 ГГц, что якобы позволит достичь до 75% производительности PS5.

Вместе с этим говорится о поддержке до 48 ГБ памяти LPDDR5X с 192-битной шиной, что заметно больше, чем у других портативок.

Но больше всего вопросов вызывает возможная цена. Moore’s Law is Dead заявляет, что устройство могут оценить в 400-500 долларов. Для сравнения, Nintendo Switch 2, построенный на более скромном железе, стоит около 450 долларов, а полноценные портативные ПК с сопоставимыми характеристиками обходятся покупателям минимум вдвое дороже.

Ранее другой инсайдер рассказал, когда Sony выпустит Playstation 6. По информации DetectiveSeeds, Sony представит PS6 в 2028 году.

Вас также могут заинтересовать новости: