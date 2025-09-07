Кроме того, всё чаще консоли могут себе позволить только семьи с большими доходами.

Свежий отчёт Circana указывает на то, что Playstation 6 может стать игровой консолью для богатых. Эксперты отмечают, что рынок консолей серьёзно меняется.

По данным аналитика Мэтта Пискателлы, сегодня 43% продаж игровых консолей в США приходится на семьи с доходом выше 100 тысяч долларов в год, тогда как несколько лет назад этот показатель был на уровне 36%. Такая динамика ясно демонстрирует, что профиль покупателей смещается в сторону более обеспеченных пользователей.

При этом молодёжь постепенно теряет интерес к консолям - геймеры в возрасте 18-24 лет совершают всего 3% покупок, хотя два года назад их доля составляла 10%.

Молодые игроки всё чаще выбирают мобильные проекты вроде Roblox, Minecraft и Fortnite, и эксперты предупреждают, что отсутствие новых поколений пользователей может привести к кризису в индустрии.

Пискателла подчёркивает: "Если молодые не начнут играть на PlayStation сейчас, в будущем будет очень сложно их привлечь".

Ранее аналитики Ars Technica заявили, что PS5 и Xbox Series впервые нарушили тренд и дорожают, вместо того, чтобы дешеветь. По прошлым законам рынка, Playstation 5 сейчас бы стоила около 200 долларов.

