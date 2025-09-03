Теперь приставки будут продаваться с SSD на 825 ГБ, вместо 1 ТБ.

Sony готовит спорное обновление для PS5. По данным инсайдера Billbil-Kun, начиная с 13 сентября в Европе появится новая версия Playstation 5 Digital Edition (без дисковода), в которой SSD накопитель будет не на 1 ТБ, как сейчас, а на 825 ГБ.

Самое неприятное - цена останется прежней: 500 евро. При этом стандартная PS5 со встроенным дисководом сохранит 1 ТБ памяти.

Сокращение памяти, по всей видимости, связано с попыткой Sony избежать нового повышения цен. За пять лет с момента релиза Digital Edition подорожала на 100 евро, а в Европе её стоимость уже дважды поднимали.

В США тоже совсем недавно была корректировка цен, но об урезании памяти и даунгрейде консолей там пока речи не идёт.

Ранее мы рассказывали, что Playstation 5 и Xbox Series впервые нарушили тренд и дорожают, вместо того, чтобы дешеветь. По прошлым законам рынка, Playstation 5 сейчас бы стоила около 200 долларов.

Кроме того, недавно аналитик Circana Мэт Пискателла заявил, что Playstation 5 будет дорожать и дальше, и это неизбежно. Такая же судьба может ждать Xbox и Nintendo Switch.

