С помощью рейтресинга игра будет точнее понимать, в какую часть тела врага попал выстрел игрока.

DOOM: The Dark Ages станет игрой, где трассировка лучей повлияет не только на визуальную часть, но и на сам геймплей.

На закрытой презентации в рамках CES 2025 представители Bethesda и id Software рассказали журналистам TweakTown о новейших технологиях, задействованных в проекте. Разработчики планируют реализовать полноценный Path Tracing, поддержку DLSS 4 (включая Multi Frame Generation) и другие технологии, чтобы достичь невиданного ранее уровня детализации.

При этом лучи будут отвечать не только за реалистичное освещение и отражения, но и за улучшенную физику попаданий по различным поверхностям. Директор по технологиям движка в id Software, Билли Хан, заявил, что с помощью рейтресинга движок будет точно просчитывать попадания проджектайлов игрока:

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"Мы также взяли идею трассировки лучей, чтобы использовать её не только для визуальных эффектов, но и для геймплея. Мы можем задействовать её для того, что раньше было нам недоступно, например, обеспечить точную детекцию попаданий. Если вы стреляете в металл или в мех на монстре, система это отследит и выдаст нужный эффект".

Релиз DOOM: The Dark Ages запланирован на этот год. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Microsoft расскажет больше подробностей об игре на предстоящем Xbox Developer Direct, который пройдёт 23 января.

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