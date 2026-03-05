Нежные пончики на дрожжевом тесте получаются великолепными.

Аппетитные пончики - такой десерт, в поедании которого очень трудно остановиться. Это традиционные сладости многих национальных кухонь мира. Нюансы приготовления могут отличаться: к примеру, американцы делают пончики с отверстием посередине, а поляки начиняют их вареньем. Но основа везде одна - дрожжевое тесто запекается во фритюре и покрывается хрустящей корочкой.

Мы рассказали, как готовятся самые вкусные пончики - рецепт довольно прост и одновременно гениальный. Это базовый способ приготовления, который можно дополнять глазурью или начинками.

Дрожжевые пончики - рецепт классики

Есть много способов готовить пончики - рецепт на молоке считается наиболее классическим, но замешивать их также можно на кефире или воде. Главное - следить за свежестью дрожжей, чтобы тесто хорошо поднялось. Желательно купить новую упаковку сразу перед приготовлением.

Классический вариант блюда включает следующие ингредиенты, которые должны быть как можно более свежими:

шестьсот пятьдесят граммов муки;

три яйца;

триста пятьдесят миллилитров молока;

три чайные ложки сахара;

щепотка соли;

один пакетик сухих дрожжей;

один пакетик ванильного сахара;

сахарная пудра для украшения;

две столовые ложки подсолнечного масла в тесто;

еще двести сто пятьдесят миллилитров масла для жарки.

Молоко подогрейте до комнатной температуры. Затем приготовьте опару классическим способом, который предусматривает смешивание дрожжей, сахара и пяти ложек молока. Оставьте на 10 минут, чтобы смесь активизировалась и выделила пену. Вмешайте в нее остальное молоко. Отдельно взбейте яйца с ванильным сахаром, солью и маслом.

В широкий таз просейте муку через сито. Посередине горки сделайте углубление и влейте в него яичную и дрожжевую смеси. Чтобы пончики на дрожжах были воздушными, обязательно тщательно замесите тесто вручную, пока оно не станет податливым и эластичным. Оставьте массу отдохнуть на час, чтобы она поднялась.

Готовое тесто обомните, разделите на одинаковые части и скатайте круглые лепешки. Дайте им постоять еще 20 минут. За это время вскипятите масло во фритюрнице или сковороде. Пончики жарят по 2-3 минут с каждой стороны на среднем огне. Изделия перед подачей рекомендуется положить на бумажные салфетки, которые впитают излишки жира. Когда тесто немного остынет, можно посыпать его пудрой.

Такие пончики невероятно вкусны сами по себе. Но при желании их можно полить глазурью или начинить с помощью кондитерского мешка. Если в изделиях будет начинка, то в тесто положите меньше сахара. Также мы рассказывали, как приготовить не менее вкусные сырные пончики.

