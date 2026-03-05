Аппетитное пирожное на скорую руку под силу приготовить даже детям.

Пирожное Картошка - это знакомый из детства десерт, который представляет собой плотную массу из измельченного печенья, скрепленную маслом и сгущенкой. Для советских хозяек это был простой способ вкусно утилизировать подсохшие десерты и обрезки бисквитов. На кухне ничего не пропадает, а родные в восторге от необычных сладостей.

Есть много причин, почему до сих пор популярно пирожное Картошка - рецепт до безобразия прост и требует не больше 15 минут. К тому же блюдо очень вариативное. Для приготовления подойдут все виды печенья - в любом случае будет вкусно. А снаружи сладости можно обвалять в какао, кунжуте, кокосовой стружке или хрустящих шариках. Таким образом можно получить сотни уникальных вкусов десерта.

Пирожное Картошка из печенья и сгущенки

Самый популярный рецепт Картошки содержит минимум ингредиентов, а также не требует ни духовки, ни плиты. Готовить блюдо можно хоть каждый день.

Для приготовления возьмите следующие продукты:

триста граммов любого печенья;

пять столовых ложек сгущенки;

четыре столовые ложки (или восемьдесят граммов) сливочного масла;

три столовые ложки какао.

Печенье измельчите в крошку любым удобным способом - мясорубкой, блендером, качалкой для кресла или теркой. Растопите на пару или в микроволновке масло. Смешайте тесто из крошки, масла, сгущенки и какао. По желанию в пирожное Картошка из печенья можно также добавить несколько капель ароматного алкоголя.

Мокрыми руками слепите продолговатые изделия и поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Готовые пирожные можно украсить по вкусу или подать просто так.

Пирожное Картошка - рецепт ГОСТ

Если вас интересует, каким по задумке должно быть пирожное Картошка - классический рецепт готовится на домашнем бисквите. Впрочем, этот шаг можно пропустить и взять уже готовые бисквитные печенья, например, савоярди.

Подготовьте такие ингредиенты для бисквита:

семьдесят граммов муки;

три яйца;

столовую ложку крахмала;

сто граммов сахара.

А для крема вам понадобятся:

сто двадцать граммов сливочного масла;

пятьдесят граммов сахарной пудры;

пятьдесят граммов сгущенки;

столовая ложка бренди, рома или коньяка;

какао-порошок для подачи.

Духовку заранее разогрейте до 200°. Разделите желтки и белки. Первые смешайте с 2/3 сахара до пышной пены. Белки взбейте блендером до устойчивых пиков и аккуратно вмешайте в них остальной сахар. Соедините белковую и желтковую массу, а также вмешайте просеянную муку с крахмалом. Вылейте тесто на противень с пергаментом и запекайте 15-20 минут при 200°. Готовый бисквит полностью остудите и измельчите в крошку.

Для крема растаявшее сливочное масло смешайте с сахарной пудрой. Добавьте сгущенку и перемешайте до однородности. Соедините сладкую массу с бисквитной крошкой. В ГОСТе Картошка - пирожное с легким привкусом алкоголя, поэтому в тесто рекомендуется добавить немного спиртного.

Готовым изделиям придайте нужную форму, обваляйте в какао и поставьте в холодильник на 1-2 часа.

